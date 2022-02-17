Половина автомобилистов Новосибирской области мечтает о гараже

Аналитики автомобильного сайта Drom изучили собственную базу объявлений о продаже гаражей и выяснили, что в 2021 году они приросли в стоимости в среднем на 23%.

С 26 января по 2 февраля порядка 10 500 автолюбителей из 82 регионов России приняли участие в опросе «Хотели бы иметь свой гараж?», проведённом автомобильным сайтом Drom. Опрос выявил потребность в боксах у примерно половины населения страны.

В среднем по стране собственный гараж имеют 44% автовладельцев, 7% заявили, что такая недвижимость им не нужна, а ещё 49% опрошенных отметили, что хотели бы иметь гараж. Особенно остро, по данным опроса, в укрытиях для автомобилей нуждаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Там доля желающих достигает 60% от респондентов.

Ситуация с нехваткой гаражей в Новосибирской области чуть более остра, чем в среднем по стране. Уже имеют такую собственность 43% опрошенных. 6% респондентов не испытывают нужды в гаражах или машино-местах на крытых парковках. А ещё 51% жителей региона заявил о желании обзавестись гаражом.

Высокий спрос на этот вид недвижимости породил ощутимый прирост её стоимости в 2021 году. Оценив собственную базу объявлений, аналитики Drom сделали вывод, что в среднем по стране стоимость гаражей за ушедший год выросла на 23%. Аналитик «Дрома» Александра Орлова отметила, что «на рост стоимости влияют экономическая ситуация, пандемия и гаражная амнистия, которая позволяет в упрощенном порядке оформить (в собственность – «КС») бокс для машины и землю под ним».

Также стоит отметить, что если в Новосибирской области гараж, в силу вышеназванных причин, может стать привлекательным объектом для инвестиций, то в других регионах Сибири ситуация может заметно отличаться. Например, согласно данным опроса, в Алтайском крае, Забайкальском крае и Иркутской области у большинства автолюбителей автомобильные боксы уже имеются.

Напомним, что по данным другого опроса портала Drom в 2022 году новосибирцы массово отказываются от покупки машин, а если и присматривают их, то втрое больше – на вторичном рынке. При этом, условия продажи мэрией Новосибирска некоторых автомобилей в этом сегменте авторынка вызвали вопросы у депутатов горсовета.