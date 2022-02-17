Спортплощадки с виртуальным тренером создадут в Хакасии на федеральные средства

Хакасия получит сто миллионов рублей на создание «умных» спортплощадок из федерального бюджета. Предполагается, что жители региона смогут заниматься физкультурой с помощью современных технологий.

Республика Хакасия вошла в федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт») государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», по которому в 2022-2024 году региону будет выделено 100 млн руб. на создание инновационных спортивных площадок.

Об этом сообщили в правительстве республики 17 февраля.

«Предполагается, что эти спортплощадки будут оснащены системой, где с помощью смартфона и QR-кода на тренажёре жители региона смогут позаниматься с виртуальным тренером», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в 2022-2023 годах в Абакане на федеральные средства планируется построить физкультурно-оздоровительные комплекс, а также завершить возведение легкоатлетического манежа. На эти объекты региону уже направлено около 83 млн руб.

Федеральные средства также привлечены на строительство в регионе универсального спортзала, реконструкцию бассейна, а также на оборудование для создания площадки ГТО.

Ранее сообщалось о том, что ряду российских регионов могут выделить федеральные средства на достройку метро.