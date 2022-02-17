В Новосибирске банкротят компанию, планировавшую построить завод по выпуску кисломолочного питания 

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве компании «Трейд Милк». В 2018 году с организацией был заключено соглашение по строительству завода кисломолочных продуктов в Новосибирске.

Информация об иске размещена на сайте «Электронное правосудие» 16 февраля, истцом выступила новосибирская компания «Престиж». Сумма исковых требований в заявлении о банкротстве ООО «Трейд Милк» составляет более 2,3 млн рублей. В связи с тем, что заявление не принято к производству судом, детали дела на сообщаются.

Отметим, в апреле 2021 года ООО «Престиж» подало иск к компании о взыскании задолженности по договору поставки товара в размере 2,2 млн рублей за период с апреля по сентябрь 2020 года. Суд удовлетворил исковое заявление организации в августе прошлого года.

По данным Rusprofile, ООО «Трейд Милк» зарегистрировано в 2016 году, директором и учредителем числится Алексей Лосев — он также владеет 100% доли ООО «Био-Веста Торг» и является гендиректором компании по производству строительных металлических конструкций и изделий «Алюматехник». Основным видом деятельности компании «Трейд Милк» является оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

В 2018 году Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) подписало с организацией соглашение о строительстве завода по выпуску детского и взрослого кисломолочного питания, концентрата бифидобактерий и масложировой продукции. Предполагалось, что объем переработки составит 8 тыс. литров молока в сутки. Как сообщается на сайте АИР, бюджет проекта оценивался в 159 млн рублей, срок окупаемости — 3,25 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о заморозке агрохолдингом «ЭкоНива» проекта по строительству завода молочных продуктов в Новосибирской области. В будущее производство инвестировано порядка 7 млрд рублей.