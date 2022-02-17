Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 16 февраля обсудили с представителями профильных министерств поправки в Бюджетный кодекс, в котором определяется статус новой территориально-административной единицы – городского округа. Председатель бюджетного комитета Федор Николаев сообщил, что законопроект уже включен в повестку следующей сессии регионального парламента.

Цели нового законопроекта обозначил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. Во-первых, в рамках муниципальной реформы в региональный закон будет включено определение городского округа. Во-вторых, поправка в статью 6 закона 132-ОЗ, которую требуется привести в соответствии с уточненными формулировками Бюджетного кодекса.

Основанием для подготовки законопроекта стали изменения, внесенные в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». До 2025 года все региональные и федеральные законы должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями, в которых определен правовой статус муниципального округа в окончательном виде и на переходный период.

Министр также прокомментировал изменения в областной закон № 132, отметив, что действующая редакция предусматривает специальную форму в случае иных межбюджетных трансфертов, тогда как новая редакция требует более подробных уточнений.

«Чтобы такая единица, как городской округ, существовала не только на бумаге, но и реально работала, ей нужен, в первую очередь, бюджет, куда заносятся все доходы и расходы, – прокомментировал суть закона глава бюджетного комитета ЗС Федор Николаев. – Сегодня большинство муниципальных образований и районов получает субсидии и трансферты, главным образом, из бюджета региона. К 2023 году, когда закон начнет работать, мы будем готовы напитать ими и городские округа. Пока система остается такой же, какой она была по муниципальным образованиям, есть вопросы, которые будут решены между первым и вторым чтениями. Хватает ли этих отчислений, мы увидим по факту, когда новый закон начнет действовать».

Примером такого образования может служить Центральный округ Новосибирска, объединивший три городских района.

«Мы предлагаем нормативы от налогов, взымаемых по упрощенной системе налогообложения, установить на уровне большем, чем установлено сейчас для муниципальных районов и городских округов – более подробно раскрыл детали законопроекта Виталий Голубенко. – В методике расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности создать возможность для муниципальных округов устанавливать критерии выравнивания выше, чтобы обеспечить в случае создания муниципального округа исключение возможных потерь в межбюджетном трансферте в форме дотаций».

Федор Николаев отметил, что в текущей версии законопроекта есть ряд недостатков, которые были найдены рабочей группой Заксобрания. По его словам, между первым и вторым чтениями депутаты постараются устранить все недочеты.

«Я вас прошу очень внимательно отнестись, так как этот закон имеет государственное значение – подчеркнул первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. – Есть переходный период, во время которого все наши законы нужно будет привести к единому порядку».