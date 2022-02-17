Новосибирская компания хочет обанкротить ООО «Дядя Дёнер»

ООО «Купол» намерено обратиться в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО «Дядя Дёнер» банкротом. Об этом сообщило ООО «ЮЛКМ», представляющее владельцев облигаций 2-го выпуска сети быстрого питания «Дядя Дёнер».

«Уведомление от ООО «Купол» опубликовано 14 февраля 2022 года в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц», – говорится в сообщении ООО «ЮЛКМ».

ООО «Купол» зарегистрировано в Новосибирске и занимается электромонтажными работами. По данным Rusprofile, учредитель компании – бизнесмен Михаил Тукаев.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году бывшим коммерческим директором сети кофеен Travelers Coffee Антоном Лыковым и основателем сети PRIMETIME COFFEE Антоном Горестовым. Позднее еще один совладельцем компании стал основатель алтайского производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун. На сегодня, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 78 точек под вывеской «Дядя Дёнер». В 2021 году стало известно о выходе из состава акционеров «Дяди Дёнера» Антона Горестова.

Напомним, что основанная в Новосибирске сеть стритфуда «Дядя Дёнер» в 2021 году дважды допустила дефолт по облигациям. Объем неисполненных обязательств по 1-й эмиссии составил 554 800 рублей, по второй — порядка 20 490 408 руб. Представители владельцев облигаций по обоим выпускам компании «Дядя Дёнер» приняли решение о подаче исковых заявлений в суд с требованием взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы. Сумма исковых требований по первому выпуску — 60 690 408 руб., по второму выпуску — 50 554 800 руб.

Смогут ли инвесторы получить свои деньги в случае банкротства компании, что думают об этом аналитики и участники рынка, читайте в материале по ссылке.