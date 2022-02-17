Порывистый ветер и метели прогнозируют синоптики в Новосибирской области

В ближайшие дни ночная температура воздуха в Новосибирской области опустится до -14…-17 градусов. Ожидается метель.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 17 февраля в Новосибирской области температура воздуха составит -7…-12 градусов, местами небольшой снег и метели. Ветер юго-западный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

В ночь с 17 на 18 февраля в регионе столбик термометра опустится до отметки -9…-14 градусов, небольшой, в отдельных районах умеренный снег и метели. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, по западу региона синоптики прогнозируют небольшой снег. Направление ветра не изменится, его скорость составит 4-9 метров в секунду, ночью местами ожидаются порывы до 16 м/с, днем — до 14 метров в секунду.

Ночью 19 февраля температура воздуха в Новосибирской области составит -6…-11, местами похолодание до -17 градусов, днем столбик термометра поднимется до -3…-6 градусов. В отдельных районах прогнозируется небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.

По данным сервиса Gismeteo, в ночь с 19 на 20 февраля в Новосибирске температура воздуха составит -15 градусов, днем ожидается потепление до -9 градусов, переменная облачность. Ночная температура воздуха 21 февраля составит -14 градусов, днем воздух прогреется до -6. Во вторник и среду дневная температура воздуха составит -4 градуса, в четверг ожидается потепление до -3 градусов.