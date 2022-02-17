Президент Международной федерации хоккея оценил готовность проведения МЧМ в регионах Сибири

Россия не испытывает проблем с организацией молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске и Омске. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в ходе пресс-конференции.

«В России проблем не возникает, там знают, как все организовывать, там все готово. Рассчитываем, что у нас будет достаточно команд, присоединится Белоруссия, все будет как обычно. Сотрудники IIHF должны поехать и все посмотреть, поездка отложилась. Но мы спокойны за то, что такой крупный турнир пройдет там», — сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Его цитирует ТАСС.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске зимой 2022-2023 годов. В рамках подготовки к спортивному мероприятию в обоих сибирских городах возводят новые ледовые арены.

Строительство новосибирской ледовой арены началось в 2019 году, вместе с ней в городе возводят станцию метро «Спортивная» и ряд других объектов, относящихся к инфраструктуре прилегающей территории. Как сообщалось ранее, общая площадь шестиэтажного комплекса составит 55 тыс. кв. м., объект предусматривает, в частности, основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.

В августе прошлого года новосибирские власти сообщили об отставании в сроках возведения арены. Уточнялось, что это связано, в частности, из-за ограничительных мероприятий по распространению коронавируса и роста стоимости строительных материалов, однако власти рассчитывают завершить строительство объекта в сентябре 2022 года, как и было запланировано ранее.