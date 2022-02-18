Лидер или аутсайдер? Как можно оценить финансирование дорожно-транспортного комплекса Новосибирска на фоне других «городов-миллионников» России?

Новосибирск является одним из лидеров среди российских «городов-миллионников» по расходам на дорожное хозяйство за последние 12 лет. Вместе с тем, если сравнивать эти затраты в расчете на 1 км общей протяженности автодорог города, то Новосибирск оказывается одним из самых отстающих городов. Лидерами по этому показателю становятся Челябинск, Екатеринбург и Красноярск. За 12 лет в каждом из этих городов на 1 км автодорог потратили в 2 раза больше, чем в Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные исследования, касающегося развития транспорта и дорожной инфраструктуры в российских «городах-миллионниках», которое было выполнено по инициативе «Континента Сибирь».

Проведенное исследование было призвано раскрыть причины и истоки сложившейся сложной ситуации на дорогах города, а также в сфере общественного транспорта крупнейшего мегаполиса Сибири и других крупнейших региональных центров страны.

Представленный в исследовании двенадцатилетний временной период 2010-2021 гг на самом деле является особенным в транспортной истории страны и ее крупнейших городских центров. Еще в начале нулевых годов был принят федеральный закон о разграничении полномочий между уровнями власти. Соответственно, городская дорожная сеть и городской пассажирский транспорт стали предметом ведения муниципальных властей. А учитывая тот факт, что «тощие» муниципальные бюджеты разрывались между различными отраслями и сферами городской жизни, то фактически был «запущен» процесс недофинансирования этих важнейших отраслей городского хозяйства.

Впрочем, не все так однозначно, как представляется на первый взгляд. Анализировать ситуацию во всех крупнейших городах страны было бы не объективно без привязки к изменившимся подходам в этот период времени. Появились новые национальные проекты, федеральные программы, которые стали инструментами, изменившими модель финансирования этих отраслей городского хозяйства.

В Российской Федерации 13 «городов-миллионников». В исследовании были проанализированы их городские бюджеты за прошедшие 12 лет и расходы на дорожную сферу и городской транспорт. Суммарно по этим мегаполисам страны расходы на дорожную сферу и транспорт составили 686,4 млрд руб. Очевиден приоритет финансирования дорожной отрасли, на которую было выделено 507,9 млрд руб. Соответственно на развитие транспорта 179,1 млрд. Иными словами, условно из бюджетов этих муниципальных образований в дорожную сферу вкладывалось три рубля, и только один в развитие и обновление транспорта. В принципе это соотношение весьма показательно. Если же рассматривать каждый миллионник, попавший в исследование, то в большинстве из них соотношение в пользу дорожной сферы выше.

Новосибирск, как крупнейший «город-миллионник» страны, израсходовал за указанный период 72,6 млрд руб.. Причем дорожно-строительный комплекс получил 60,4 млрд, а транспорт – 12,9 млрд. Для быстрорастущего города, где на окраинах строятся многочисленные жилмассивы, соотношение составило 84% к 16%.

Расходы бюджетов «городов-миллионников» РФ в период 2010-2021 гг,

млрд руб. «Город-миллионник» Расходы на дорожное хозяйство Расходы на транспорт Суммарные расходы на дорожное хозяйство и транспорт Соотношение между расходами на дорожное хозяйство и транспорт, %% Новосибирск 60,44 12,2 72,63 83/17 Омск 21,69 11,96 33,65 65/35 Красноярск 36,91 7,79 44,69 83/17 Казань 43,98 9,3 53,28 82/18 Нижний Новгород 35,07 43,99 79,06 44/56 Екатеринбург 53,44 17,73 71,17 75/25 Всего по 13 «городам-миллионникам» 507,27 179,12 686,39 74/26

Руководитель комиссии по городскому хозяйству Новосибирского городского совета депутатов Игорь Кудин, комментируя эти цифры, констатирует, что объективно развитие такого крупного мегаполиса как Новосибирск невозможно без развития улично-дорожной сети. «Строятся крупные жилмассивы такие как «Просторный», «Чистая слобода» и без строительства дорог для налаживания нормальных условий жизни горожан не обойтись. Сегодня Новосибирск участвует в федеральных программах, например, национальный проект «Безопасные и качественные дороги», национальный проект «Жилье». Поэтому приоритетным является развитие дорожной сферы города», – отмечает собеседник «Континента Сибирь».

«Мое внутреннее убеждение состоит в том, что расходы на дорожную сферу и транспорт должны распределяться в пропорциях 70% на 30%. Это оптимальное соотношение», – считает руководитель Новосибирского отделения Федерации автомобилистов России Вячеслав Ашурков.

В поисках новой модели

Не секрет, что в 90-ые годы дорожно-транспортная сфера в «городах-миллионниках» сильно деградировала из-за недофинансирования, причиной которого стал системный кризис в экономике страны. Тогда в ответ на эту острую проблему появилась партийная программа «Новые дороги Единой России», стартовавшая в 2007 году. Предполагалось выделение средств из федерального бюджета по формуле: «городу-миллионнику — один миллиард рублей на дороги». Но этот партийный проект через несколько лет был свернут по причине существенного секвестра федерального бюджета, вызванного экономическим кризисом.

Примечательно, что средства по этому партийному проекту выделялись не только на новое дорожное строительство, но и на дорожный ремонт. В частности, в Новосибирске в этот период были построены ряд крупных знаковых дорожных объектов: завершено сооружение Ипподромской магистрали, продлена улица Кирова до Выборной с путепроводом над Плющихой и др. В 2010 году по этой партийной программе практически все средства из федерального бюджета были направлены на ремонт дорожной сети. Впервые крупнейший город за Уралом смог выполнить нормативный объем ремонта дорог, который составил 1 млн 300 тыс. кв. м. «По этой программе, действительно, удалось приблизиться к нормативным показателям дорожного ремонта. Если бы эта программа продолжалась еще 5-7 лет, то фактически всю улично-дорожную сеть Новосибирска можно было бы привести в нормативное состояние», – считает Игорь Кудин.

Однако с 2011 года наступает новый этап. На первый план выступает фактор подготовки к проведению масштабных спортивных состязаний, таких как Всемирная летняя универсиада в Казани в 2013 году, чемпионат мира по футболу в 2018 году, в котором были задействованы такие «города-миллионники» как Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Вдобавок, шла подготовка ко Всемирной зимней универсиаде в Красноярске (2019). Сегодня идет подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею (2023), матчи которого будут проходить в Новосибирске и Омске. Также в следующем 2023 году пройдет всемирная студенческая универсиада в Екатеринбурге.

При подготовке к ЧМ-2018, летней Универсиаде-2013 были разработаны отдельные государственные программы. Мероприятия, заложенные в них, предусматривали, в том числе строительство и реконструкцию объектов муниципальной инфраструктуры: прокладку новых и ремонт существующих автомобильных дорог, закупку нового подвижного состава пассажирского транспорта и строительство станций метро и трамвайных линий к спортивным объектам.

Финансовые средства, вложенные в развитие транспортной инфраструктуры городов-участников, внесли довольно существенный вклад в развитие улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта. Понятно, что охватить все «города-миллионники» страны для проведения спортивных мероприятий мирового значения физически невозможно. Поэтому не всем «городам-миллионникам» выпал «счастливый билет». После матчей и состязаний 2023 года этот источник развития городской инфраструктуры будет поставлен на длительную паузу.

С 2017 года началась реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», рассчитанного до 2024 г. Это стало самым весомым фактором в этот период, который кардинально изменил подходы и принципы формирования финансирования дорожной отрасли. Сегодня этот национальный проект серьезно масштабирован и продлен до 2030 года.

Немаловажно, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги 2.0.» стартовала еще одна федеральная программа. Обновление городского пассажирского транспорта в «городах-миллионниках» проводятся в рамках проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» с применением лизинга, с правом приобретения транспортных средств со скидкой 60 % от их стоимости.

Фактически, если рассматривать уровень расходов по федеральному национальному проекту, то они в ряде городов выросли, в сравнении с началом десятилетия. А если сравнивать вложения во время подготовки к спортивным мероприятиям, то они не сильно превышают текущие расходы на дороги и транспорт в последние два-три года.

Таким образом, на ближайшие несколько лет определена федеральная компонента, которая является весомой составляющей развития транспортной инфраструктуры «городов-миллионников».

Новосибирск, Омск, Красноярск и далее по списку

Цифры, которые обнародовало исследование, показывают крайнюю неравномерность расходов на развитие транспортного комплекса «городов-миллионников» России. Их можно условно разделить на две группы. В качестве города-аутсайдера выступает Воронеж. «Город-миллионник», оказавшийся «за бортом», который обошли спортивные соревнования мирового значения, а расходы на развитие городской инфраструктуры относительно других сопоставимых по размерам и численности населения оказались несравненно ниже (27 млрд руб.).

В эту группу также можно отнести и Волгоград, за исключением периода подготовки к ЧМ-2018. В свою очередь лидерами среди «миллионников» по бюджетным расходам на дорожно-транспортный комплекс являются Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск.

По абсолютным значениям вложений в дорожное хозяйство несомненным лидером в Сибирском федеральном округе и в стране выглядит Новосибирск. Это обусловлено собственно масштабом города, его численностью населения, территорией и объемом городского бюджета. Показатели Красноярску по дорожной статье в 1,6 раз меньше, как и расходы на транспорт.

Парадокс Омска заключается в чрезвычайно низких для такого города расходах на дорожное хозяйство, что приближают его к аутсайдерам группы городов (Волгограду и Воронежу). Впрочем, по расходам на транспорт Омск в абсолютных цифрах ненамного отстает от Новосибирска.

Вячеслав Ашурков обращает внимание на то, что «необходимо смотреть не только на абсолютные показатели, где благодаря своим размерам Новосибирск будет опережать по протяженности улично-дорожной сети. Нужно сравнивать удельные показатели, такие как расходы на один километр дорожной сети, или километр протяженности маршрута».

При таком пересчете расходы на дорожное хозяйство из расчета на 1 км общей протяженности автодорог города, Новосибирск оказывается одним из самых отстающих городов среди «миллионников» страны. Лидерами по этому показателю становятся Челябинск, Екатеринбург и Красноярск. За исследуемый период в каждом из этих городов на 1 км автодорог потратили в 2 раза больше, чем в Новосибирске.

Расходы на транспорт в Новосибирске за двенадцатилетний период составили суммарно 12,2 млрд руб., поэтому различия с городами-лидерами по этим бюджетным расходам существенны: в Перми на транспорт потратили в два раза больше, а в Нижнем Новгороде ‑ в 3,5 раза больше, чем в Новосибирске. Если сравнивать расходы на транспорт в расчете на 1 км общей протяженности маршрутной сети общественного транспорта города, то Новосибирск (4,1 млн. руб./км) оказывается одним из самых отстающих городов.

«На суммарный показатель расходов большое влияние оказывают реализуемые в «городе-миллионнике» масштабные капиталоемкие объекты: строительство мостов, метро и др. Это видно на примере Нижнего Новгорода, где в прошедший период были введены в строй две новые станции метро и метромост. Поэтому показатель затрат на транспорт оказался наибольшим среди «городов-миллионников»», – констатировал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Еще один вывод, который логично сделать из рассматриваемого исследования – это то, что расходы не успевают за ухудшением дорожной ситуации и транспортного обслуживания горожан. Необходимо увеличивать долю этих отраслей городского хозяйства. При этом выбирать наиболее эффективные мероприятия как в области развития улично-дорожной сети, так и развития видов общественного транспорта. Подобным «памятником» нерационального подхода служит новая вечно пустующая станция метро «Стрелка» в Москве, построенная к играм ЧМ-2018 по футболу.

«Говоря об оптимальном соотношении расходов на дорожную сферу и транспорт, я бы привел пример такого подсчета в разработанных документах транспортного планирования ПКРТИ (программа комплексного развития транспортной инфраструктуры) Новосибирска до 2030 года. Если расходы на транспорт и дорожную сферу будут в определенных объемах, которые заложены в инновационно-активном сценарии этого документа, то спрос горожан на передвижение будет удовлетворен в максимальной степени. А это предполагает увеличение расходов на транспортно-дорожную деятельность», – отметил «Континенту Сибирь» Михаил Никулин.

Напомним, что инерционный сценарий развития отрасли в документе транспортного планирования Новосибирска оценивался разработчиками на 12-летний период в 64 млрд руб. В свою очередь, инновационно-активные сценарии – в 137-164 млрд руб. за 12 лет проектного срока.

Справка. Источниками информации для исследования выступили показатели бюджетной отчетности, размещенной в открытых источниках (официальные сайты администраций городов, справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант), показатели комплексных программ развития транспортной инфраструктуры городов, а также других муниципальных программ; показатели рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, составленного в 2021 году компанией SIMETRA.