Ростехнадзор выявил более 180 нарушений на новосибирском «Тяжстанкогидропрессе»

Ростехнадзор выявил 186 нарушений требований в области электроэнергетики на новосибирском банкротящемся заводе «Тяжстанкогидропресс». В отношении должностных лиц и юрлица предприятия возбуждены административные дела.

Как сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора, специалисты ведомства провели плановую выездную проверку ПАО «Тяжстанкогидропресс». В ходе мероприятий на предприятии были выявлены 186 нарушений обязательных требований в области электроэнергетики.

Установлено, что на предприятии, в частности, не проводится техническое освидетельствование оборудования, зданий и объектов электроэнергии. Кроме того, на заводе не проводятся текущий и капитальный ремонты оборудования трансформаторных подстанций, не обеспечена защита от коррозии открыто проложенных заземляющих проводников.

«В отношении юридического лица и должностных лиц ПАО «Тяжстанкогидропресс» возбуждены дела об административном правонарушении», — указано в сообщении.

Уточняется, что дела заведены по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки). Руководителю предприятия выданы акт и предписание об устранении выявленных нарушений.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о задержании двух бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» по делу о хищении имущества предприятия — экс-гендиректора Николая Степакина и бывшего директора Виктора Арановского.