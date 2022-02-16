В Новосибирской области второй день подряд снижается суточный показатель заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 5 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее заболевание выявили у 5 763 человек.

Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области, за прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончались трое мужчин в возрасте от 63 до 79 лет, а также женщины в возрасте от 64 до 93 лет.

В инфекционных стационарах Новосибирской области лечатся 3 865 пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19, в том числе 166 детей, в отделениях реанимации находятся 368 человек. Аппарат ИВЛ требуется 38 пациентам.

За сутки в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 428 человек (15 февраля — 5 763, 14 февраля — 5 824), в том числе у 672 детей. За все время в Новосибирской области зарегистрировали 160 757 случаев COVID-19. 81 948 пациентов выписаны с выздоровлением, 4 825 скончались.

Отметим, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области был зарегистрирован 14 февраля — после этого в регионе наблюдается снижение суточного числа заболевших.

Как сообщил ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, пик пятой волны коронавируса в регионе будет пройден на этой неделе. Новосибирские власти готовятся к поэтапному снятию ограничительных коронаваирусный мер. С 21 февраля школы региона возвращаются в очный режим работы.

По данным стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус подтвердился у 7 193 человек, в Алтайском крае заболевание выявили у 4 557 жителей региона. В Иркутской области зарегистрировали 2 938 случаев заражения COVID-19, в Кузбассе — 2 437. В Омской области за день выявили 1 736 случаев коронавируса, в Томской области — 1 049. В Хакасии за сутки заболевание подтвердилось в 909 человек, в Республике Тыва — 319. В Республике Алтай коронавирус выявили у 306 человек.