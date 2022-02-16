В мэрии Новосибирска назвали предприятия с лучшим новогодним оформлением

Мэрия Новосибирска подвела итоги городского конкурса по новогоднему оформлению среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Награды получили 17 победителей.

Как отметили в муниципалитете 16 февраля, в районном этапе конкурса приняли участие 350 предприятий потребительского рынка, из них в городской этап прошли лишь 83.

Состязание в новогоднем убранстве проводится среди новосибирских предприятий с 2003 года. В 2020 году в конкурсе появилась новая номинация по световому наружному оформлению.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли» победили:

в группе «Гипермаркеты» — ООО «Лента», сеть гипермаркетов «Лента»;

в группе «Торговые центры (комплексы)» — ООО «Учёт», МФК «Сан Сити»;

в группе «Супермаркеты, универсамы, универмаги» — ООО «Гастромаркет», супермаркет домашней еды «Бахетле»;

в группе «Продовольственные магазины» — ИП Локтионова Раиса Сергеевна, бутик элитного чая, кофе и шоколада «Чайная комната»;

в группе «Непродовольственные магазины» — ИП Захарова Тамара Андреевна, цветочный салон «Это Лето!»;

в группе «Рынки» — ООО «Рынок Центральный».

Победителями номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания» стали:

в группе «С количеством мест до 40» — ИП Грехов Максим Сергеевич, кафе The Rockets;

в группе «С количеством мест 40 и более» — ООО «Таймс 2», кофейня «Чашка кофе».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания»:

в группе «С количеством работающих до 50 человек» — ООО «Миротель», отель «Миротель»;

в группе «С количеством работающих свыше 50 человек» — ООО «Про Капитал Сибирь», отель Domina Novosibirsk.

«Лучшее новогоднее оформление среди нестационарных объектов торговли и услуг» продемонстрировали:

в группе «Нестационарные объекты торговли» — ИП Губарева Наталья Ивановна, цветочный павильон «Цветы»;

в группе «Нестационарные объекты общественного питания» — ИП Кузьмин Дмитрий Иванович, закусочная «Горячие беляшики»;

в группе «Нестационарные объекты бытовых услуг и автомобильного сервиса» — ИП Грохотов Аркадий Николаевич, автокомплекс «А-сервис»;

в группе «Торговые места по продаже новогодних деревьев» — ИП Кикиани Татьяна Сергеевна, елочный базар на ул. Богдана Хмельницкого, 25.

Награды в номинации «Лучшее наружное новогоднее световое оформление среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» получили:

в группе «Предприятия торговли» — ИП Лазарева Александра Анатольевна, студия цветов La Rose;

в группе «Предприятия общественного питания» — ООО «Летний сад», изакая-бар «Жан Хуан Лу»;

в группе «Предприятия бытового обслуживания» — ООО «Сосновый бор», парк-отель «Сосновый бор».

Помимо этого, городские власти отметили победителей конкурса «Новосибирский десерт», который организован для поддержки предприятий общественного питания. Его победителем стала Екатерина Никонорова, второе место досталось учащимся Новосибирского колледжа питания и сервиса Олесе Кустиковой и Кристине Белозёровой, третье – коллективу ООО «Сосновый бор».

Ранее сообщалось о том, что мэрия Новосибирска намерена взыскать 2 млн рублей с «Сибирского Гиганта».