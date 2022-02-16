Новосибирские законодатели поручили КСП проверить реализацию концессии по строительству поликлиник

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности поручил Контрольно-счетной палате региона проанализировать ход реализации концессионного соглашения по строительству семи поликлиник в областном центре.

Как отметили в областном парламенте, тема реализации концессионных соглашений в Новосибирской области наиболее остро звучала на сессии Заксобрания в начале месяца. Вопросы, в частности, вызвал проект по строительству семи поликлиник в Новосибирске, стоимость которого выросла почти вдвое, хотя на четырёх объектах работы даже не начались.

Как напомнила на заседании комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заместитель председателя комитета Ирина Диденко, первый заместитель председатель областного парламента Андрей Панфёров направил запрос о предоставлении документов по концессии, однако ответа пока получено не было.

«Представляется, что для объективности было бы правильно привлечь Контрольно-счетную палату и её ресурсы с целью объективного изучения вопроса», — резюмировала Ирина Диденко, отметив, что до этого момента региональный парламент обсуждал концессии в рамках проектов соглашений, но на этот раз проект находится на стадии реализации.

Председатель Контрольно-счётной палаты Елена Гончарова сообщила, что план работы КСП на 2022 год уже сформирован, и для того, чтобы включить в него мероприятия по проверке концессии, его необходимо скорректировать.

«Закон такую возможность предусматривает», — заверила Елена Гончарова.

По словам председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдора Николаева, заключение контрольно-счётной палаты требуется для создания прозрачности ситуации с реализации концессионного соглашения. Он подчеркнул, что вопросов относительно проекта со стороны депутатов и общественности накопилось много.

«Мы хотим видеть нормативно-правовые акты заключенных или вновь заключаемых соглашений о государственно-частном партнерстве, а также характер вносимых изменений. Сроки проверки нам даст КСП, когда внесет коррективы в график своей работы», — подытожил депутат.

Напомним, в октябре 2021 года группа «ВИС» сообщила об изменениях проектной документации по строительству «концессионных» поликлиник, в связи с чем не исключила пересмотра сроков реализации проекта.