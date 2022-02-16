Здание «Сибмоста» в Новосибирске повторно выставили на торги за 264 млн рублей

В Новосибирске повторно выставили на торги 10-этажное здание обанкротившейся мостостроительной компании «Сибмост». Начальная цена нежилого здания и земельного участка составила более 264 млн рублей.

Информация о проведении аукциона опубликована на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Заказчиком выступает ООО «Сибмост Групп» (бывшее ООО «Объединенное мостостроительное предприятие»), которому в 2017 году владельцы АО «Сибмост» продали акции компании, чтобы избежать банкротства. В 2020 году в «Сибмосте» ввели процедуру конкурсного производства, а указанная сделка была признана арбитражем недействительной.

Согласно объявлению, в состав лота входит право на заключение договора купли-продажи офисного здания на проспекте Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска, где располагалась штаб-квартира АО «Сибмост», а также земельный участок под ним. Сообщается, что общая площадь здания составляет более 4,8 тыс. кв.м., в нем 10 этажей, включая один подземный. Площадь земельного участка — 1,3 тыс. кв.м.

Подать заявки на участие в аукционе можно с 15 февраля по 17 марта, торги проведут 23 марта. Начальная цена лота составляет 264,6 млн рублей. Минимальный и максимальный шаг торгов — 5%. Отметим, ранее здание компании и земельный участок были оценены в сумму около 300 млн рублей.

Напомним, в конце декабря состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса войсковой части в Мочищенском сельсовете за 176,8 миллиона рублей. Покупатель — компания «Антей» (ГК «Расцветай») — приобрела комплекс за 780 млн рублей.