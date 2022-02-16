Андрей Травников обозначил задачи по развитию медицинской отрасли в регионе 

В ходе коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области глава региона Андрей Травников обозначил задачи по развитию медицины в области. В их числе — ликвидация кадрового дефицита в системе здравоохранения.

Воспользоваться пандемией для повышения эффективности работы медицинских коллективов и искоренения кадрового дефицита — такие задачи поставил глава региона Андрей Травников перед системой здравоохранения Новосибирской области в ходе коллегии регионального минздрава.

Андрей Травников отметил, что за два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 медики, руководители, депутаты, контролирующие органы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не остановились в развитии медицинской отрасли.

«Среди прочего, перед нами сегодня стоят три важнейшие задачи. Первое — это работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат. Сегодня — самый удобный момент для того, чтобы активизировать эту работу, потому что такого внимания к сфере здравоохранения и со стороны всех уровней власти, и со стороны общества в последние годы не было. Сегодня поддержка и уважение к медикам высоки, как никогда», — подчеркнул глава региона.

Второй задачей стало продолжение работы по ликвидации дефицита кадров в медицинской отрасли региона, третьей — необходимость активнее использовать научный потенциал Новосибирской области в медицинской сфере.

«Натиск пандемии мы выдержали, но система работает на пределе. Необходимо сформулировать дополнительные предложения с точки зрения социальной направленности кадровой работы», — подчеркнул первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов напомнил участникам мероприятия, что на протяжении последних двух лет система здравоохранения региона продолжает экстренно реагировать на вызовы пандемии. Распространение заболевания заставило региональное руководство принимать жесткие, но выверенные решения, которые не только обеспечили бы безопасность и максимальную защиту здоровья новосибирцев, но и сохранили устойчивость экономики.

В 2021 году система в большей степени адаптировалась к работе в это непростое время, решения стали более выверенными, соответственно — видны более высокие результаты в достижении поставленных задач в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году значительно — на 7,4 млрд рублей — выросло финансирование этой программы.

Приоритетным направлением работы регионального минздрава остается ликвидация кадрового дефицита. Разработаны и реализуются мероприятия по предоставлению социальной поддержки медицинским работникам, в том числе единовременные денежные выплаты молодым специалистам и возмещение транспортных расходов.

В 2022 году также предусмотрено расширение федеральной программы «Земский доктор» / «Земский фельдшер» с участием не только врачей и фельдшеров, но и медицинских сестер и акушеров в ФАП региона.