НГУ вошел в список вузов, учебные центры которых профинансируют за счет федерального бюджета

Василий Попов
 
НГУ стал одним из четырех вузов России, учебные центры которых будут финансировать из бюджета
Фото Михаила Перикова

Правительство России утвердило перечень университетов, чьи учебно-научные центры для детей (СУНЦ) будут напрямую финансироваться из федерального бюджета. В список вошел Новосибирский государственный университет (НГУ).

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет и Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина вошли в перечень образовательных организаций, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета», — указано в сообщении.

Уточняется, что новый статут получат действующие при этих вузах учебные центры, где школьную программу осваивают дети из отдаленных районов страны. Проживание и питание для них будет бесплатным.

Воспитанниками таких учреждений, работающих как интернаты, становятся школьники, чьи родители не всегда могут обеспечить проживание детей в городах с ведущими вузами страны.

«Для нас очень важно, что в физматшколе могут учиться дети, заинтересованные в исследовательской подготовке, независимо от финансовых возможностей их семьи. Благодаря поддержке правительства коллектив СУНЦ имеет возможность сосредоточиться на решении образовательных задач, работе с одаренными детьми, подготовке выпускников, готовых продолжать образование в области исследований и наукоемких технологий», — цитирует директора физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ) Людмилу Некрасову пресс-служба вуза.

Напомним, ранее Новосибирский государственный университет вошел в топ-100 рейтинга лучших в мире городов для студентов британской консалтинговой компании Studee. Кроме того, вуз стал участником программы государственной поддержки университетов «Приоритет-2030″.

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