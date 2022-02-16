НГУ вошел в список вузов, учебные центры которых профинансируют за счет федерального бюджета

Правительство России утвердило перечень университетов, чьи учебно-научные центры для детей (СУНЦ) будут напрямую финансироваться из федерального бюджета. В список вошел Новосибирский государственный университет (НГУ).

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский университет и Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина вошли в перечень образовательных организаций, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета», — указано в сообщении.

Уточняется, что новый статут получат действующие при этих вузах учебные центры, где школьную программу осваивают дети из отдаленных районов страны. Проживание и питание для них будет бесплатным.

Воспитанниками таких учреждений, работающих как интернаты, становятся школьники, чьи родители не всегда могут обеспечить проживание детей в городах с ведущими вузами страны.

«Для нас очень важно, что в физматшколе могут учиться дети, заинтересованные в исследовательской подготовке, независимо от финансовых возможностей их семьи. Благодаря поддержке правительства коллектив СУНЦ имеет возможность сосредоточиться на решении образовательных задач, работе с одаренными детьми, подготовке выпускников, готовых продолжать образование в области исследований и наукоемких технологий», — цитирует директора физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ) Людмилу Некрасову пресс-служба вуза.

Напомним, ранее Новосибирский государственный университет вошел в топ-100 рейтинга лучших в мире городов для студентов британской консалтинговой компании Studee. Кроме того, вуз стал участником программы государственной поддержки университетов «Приоритет-2030″.