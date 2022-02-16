Экс-прокурор Новосибирской области и его бывший заместитель задержаны по делу о взятках

Как стало известно «Континенту Сибирь», задержан бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его экс-заместитель Андрей Турбин.

По данным источника «Континента Сибирь», задержание бывших сотрудников правоохранительных органов связано с ситуацией вокруг ТК «Восток». Экс-прокурору региона Владимиру Фалилееву и его бывшему заместителю Андрею Турбину вменяется совершение преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщает источник издания, они были задержаны в рамках расследования дела в отношении Дениса Ференца, Олега Ярового, Дмитрия Куклина и Александры Авериной.

Напомним, что экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец обвиняется в превышении должностных полномочий по делу бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. В числе фигурантов этого дела — директор ООО «Гум» и партнер по бизнесу новосибирского бизнесмена Дмитрия Башмакова Дмитрий Куклин, а также экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина. Они были задержаны в 2020 году.

Кроме того, Денис Ференец, Дмитрий Куклин и Александра Аверина обвиняются в организации сфабрикованного уголовного преследования предпринимательницы Натальи Васильевой с подачи бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. В числе фигурантов дела — Павел Кулибанов и Михаил Федосеев. В октябре 2018 года Генпрокуратура РФ провела внеплановую комплексную проверку прокуратуры региона, которая касалась, в частности, фальсификации материалов дела Натальи Васильевой.

Напомним, что Андрей Турбин до 2 октября 2018 года занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области, после чего перешел на аналогичную позицию в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Владимир Фалилеев был освобожден от занимаемой должности вскоре после ухода его заместителя Андрея Турбина в ноябре 2018 года. Он возглавлял региональное ведомство с 2015 года.

Источник «Континента Сибирь» не исключил возможного объявления в розыск Дмитрия Башмакова — новосибирского предпринимателя, который в течение долгого времени возглавлял ТК «Восток».