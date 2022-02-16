На новой ледовой арене в Новосибирской области развёрнут комплекс отделочных работ

На двух малых аренах строящегося ЛДС в Новосибирске развёрнут комплекс отделочных работ – штукатурятся стены, укладывается плитка, монтируются инженерные сети и противопожарный водопровод.

Как сообщает правительство Новосибирской области со ссылкой на данные подрядной организации ООО «ЭлинАльфа» 16 февраля, возможность проводить все внутренние работы на малых аренах появилась после того, как на строительную площадку были завезены все необходимые материалы. До этого на аренах подключили отопление.

Сейчас готовятся документы для подключения тепла к основному зданию арены, эти работы запланированы на начало марта. На площадке арены также завершается остекление — уже смонтировано 94% витражей. До конца недели будут установлены оставшиеся стеклопакеты, которые были дополнительно доставлены на объект взамен бракованных и поврежденных при транспортировке. Для установки недостающих стекол оборудование и специалисты уже подготовлены.

Кроме того, на стройплощадке в ускоренном темпе возводятся внутренние перегородки здания, заливаются полы и прокладываются инженерные сети — вентиляция, канализация, отопление и слаботочные системы. Рабочие также приступили к укладке керамогранита.

На объекте ведётся ежедневный мониторинг строительства, ход работ детально обсуждается в ходе еженедельного оперативного штаба под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Работы находятся на контроле правительства региона.

Напомним, на пресс-конференции в конце января вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов сообщил о том, что застеклить здание нового ЛДС планируется к 25 февраля.