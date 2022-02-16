Новосибирский биолог назвал срок окончания текущей волны коронавируса

Зимняя волна коронавирусной инфекции должна завершиться к середине марта, рассказал новосибирский биолог Сергей Седых в телевизионном эфире в среду. По мнению учёного, заболеваемость вот-вот пойдёт на спад.

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых в эфире программы «Вести Новосибирск» 16 февраля рассказал, что спад нынешней волны коронавирусной инфекции начнётся уже в ближайшее время. При этом, по словам учёного, заболеваемость максимально снизится только к середине марта.

«Мы, похоже, скоро перевалим за максимум. Не может расти число заразившихся бесконечно. В ближайшие дни начнется постепенный спад, он будет не такой резкий, как рост. Наверное, к середине марта мы волну пройдём», — сказал Сергей Седых.

Учёный также сообщил, что штамм «омикрон» не является родственным «дельте». Он отметил, что новая разновидность вируса быстрее распространяется, однако само заболевание при этом переносится значительно легче, а госпитализированных и умерших от заражения новым штаммом наблюдается меньше.

Биолог также не исключил, что в более лёгком течении болезни в результате заражения омикроном не последнюю роль играет роль вакцинация. По словам учёного, завершённое в США на прошлой неделе исследование показало снижение риска «тяжести» коронавируса после прививки в 23 раза.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как перенёс заболевания коронавирусом.