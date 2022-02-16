Новосибирский губернатор рассказал, как болел коронавирусом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о своём состоянии во время болезни коронавирусом. Глава региона находился на самоизоляции из-за «ковида» в течение недели.

Как рассказал Андрей Травников в эфире «Вести. Новосибирск» 16 февраля, благодаря иммунитету от прививки ему во время болезни даже не пришлось вызывать на дом врача.

«Переболел легко, медиков старался не отвлекать, врача не вызывал. Больничный закрыл на пятый день. Один день температура была, особых симптомов не было. Я думаю, это эффект прививок. Если бы не обязательное требование находиться на самоизоляции после положительного теста, я думаю, что на работу можно было бы и раньше выйти», — рассказал глава региона в телевизионном эфире.

Напомним, 8 февраля стало известно, что у Андрея Травникова поднялась температура, в связи чем он отправился на самоизоляцию. На следующий день у главы региона подтвердилась коронавирусная инфекция, однако уже 13 февраля губернатор объявил в социальных сетях о своём выздоровлении и последующем выходе на работу.