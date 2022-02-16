Глава СКР поручил разобраться с нападениями собак в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского ведомства провести доследственную проверку по факту сообщений о массовых нападениях собак в Барабинске Новосибирской области.

Сообщения о нападениях собак в новосибирском Барабинске появились в местных средствах массовой информации, отмечают с СКР.

Согласно данным прессы, на которые ссылается следственный комитет, с марта 2021 года в муниципальном образовании было зафиксировано не менее 13 случаев нападения собак на людей.

«Местные власти, в чьём ведении находится решение данной проблемы, не принимают никаких мер по обеспечению безопасности граждан», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

После того, как местные жители пожаловались на нападения собак в СУ СКР по Новосибирской области, руководству ведомства было поручено разобраться в каждом случае и предоставить доклад центральному аппарату управления.

Напомним, после нападения собаки на семилетнюю девочку в Первомайском районе Новосибирска в марте 2021 года депутат новосибирского горсовета Екатерина Митряшина предложила усыплять бездомных животных.