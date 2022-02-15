Новосибирцам показали проект благоустройства транспортного кольца на площади Маркса

Мэрия Новосибирска опубликовала дизайн-проект по комплексному благоустройству транспортного кольца на площади Карла Маркса. В середину кольца перенесут памятник Покрышкину.

Проект благоустройства озелененной территории на транспортном кольце площади Карла Маркса размещен на портале «Зеленый Новосибирск». Общественное осуждение дизайн-проекта будет длится до 28 февраля текущего года.

Согласно дизайн-проекту, памятник Александру Покрышкину будет перенесен на транспортное кольцо площади Карла Маркса . Уточняется, что в настоящее время монумент расположен на участке, который находится в частной собственности, рядом с ДК «Сибсельмаш», однако за счет реализации проекта его разместят на муниципальной территории.

Отметим, осенью 2021 года известный новосибирский предприниматель Тимур Саттаров сообщал, что его компания планирует получить согласование на снос дворца культуры в конце ноября или декабря и приступить к демонтажу объекта. Ранее о возможном сносе здания ДК «Сибсельмаш» также сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки, территорию озеленят газоном, появится цветник. Согласно дизайн-проекту, на участке планируется посадить гладкий вязь, сирень, яблоню, морщинистую розу — шиповник. Кроме того, в цветниках появятся астра, ирис, пион, кроваво-красная герань, тысячелистник и другие.

Сообщается, что дизайн-проект разрабатывало ООО «АПМ Фефелова ВВ». По данным сайта компании, ООО «АПМ Фефелова В.В.» образовано «на базе персональной творческой мастерской» архитектора Владимира Фефелова в 2000 году. Главным архитектором организации является дочь Владимира Фефелова Мария. ООО «АПМ Фефелова ВВ» реализовало проекты БЦ «Гринвич», БЦ «Парус», ТЦ «Континент». Отметим, проект бизнес-центра «Гринвич» получил Гран-при международного фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая капитель».

По данным Rusprofile, директором компании является Станислав Сергеев, учредителем — Людмила Федина. Выручка организации в 2020 году составила 50 млн рублей, убыток — 19 млн рублей.