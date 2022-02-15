Выход депутата Алексея Михайлова из фракции КПРФ в горсовете Новосибирска стал одной из сенсаций последних дней. Однако, в отличие от местных коммунистов, публично обвинявших своего товарища в различных грехах, депутат Михайлов хранил молчание, не отвечая на выпады в свой адрес. Тем не менее сегодня он согласился рассказать «Континенту Сибирь» своё видение подоплеки развернувшегося скандала.

– Алексей Юрьевич, выход депутата из фракции в горсовете – не частое явление для Новосибирска. Что случилось?

– Давайте сразу уточним: я сам принял это решение и написал заявление о выходе из рядов КПРФ и из фракции по собственному желанию. В партии зарегистрировали мои заявления, хотя и пытались меня уговорить остаться. Когда я категорически отказался, в прессе и в соцсетях представители КПРФ заявили, что моё исключение было их инициативой. Однако истинной причиной моего демарша стали натянутые отношения с руководством местного отделения КПРФ. Когда в июне 2019 года я стал членом партии, то питал иллюзии в отношении её целей и задач, но они развеялись очень быстро, когда я увидел, что депутаты фракции КПРФ прежде всего пекутся не об интересах избирателей, а о своих собственных, и что партия фактически превратилась в обслугу мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

– Что вы имеете в виду под этим утверждением?

– Новосибирскую область традиционно относили к «красному поясу», потому что позиции КПРФ в регионе всегда были сильны. Однако сейчас ситуация изменилась радикально. Фракции КПРФ и в городском Совете депутатов, и в Законодательном Собрании значительно сократились. Я уверен, что позиции партии ослабили именно результаты деятельности мэра Новосибирска, вызывающие массу вопросов и нареканий, а местное отделение КПРФ, поддерживающее любые инициативы «красного мэра», пало жертвой своего низкопоклонства перед ним. Если бы Локоть ушёл из исполнительной власти, это только подняло бы престиж компартии.

– Тем не менее, если верить выступлению Анатолия Локтя на днях перед депутатами горсовета, дела в областном центре идут просто замечательно. Да и горсовет большинством голосов утвердил его отчет. Нет ли какого-то противоречия в вашей позиции?

– Когда я слушал мэрский отчёт, мне вспомнился старый анекдот про Вовочку, плакавшего оттого, что ему не посчастливилось попасть в Советский Союз: не в тот, где Вовочка жил, а в тот, о котором так красиво рассказывала учительница. Точно так же Новосибирск, нарисованный в докладе Локтя, в корне отличается от реального города с его проблемами.

Например, градоначальник рассказывает о росте доходов городского бюджета, забывая упомянуть о том, что львиная их часть – трансферты из вышестоящих бюджетов, при этом рост собственных доходов города оставляет желать лучшего. Всё развитие городской инфраструктуры ведётся за счёт федеральных и областных средств, отпускаемых под конкретные проекты, такие как проведение мирового чемпионата по волейболу или молодёжного хоккейного чемпионата. Пройдут они – и что дальше?

Средства, выделяемые городу на реализацию нацпроектов, также не осваиваются должным образом. Все помнят, как в прошлом году были дополнительно выделены сотни миллионов рублей на ремонт городских дорог. В итоге объекты в срок не сданы, а качество работ не выдерживает никакой критики.

И так – за что только ни возьмись – во всех хозяйственных сферах зияют прорехи: висят достройка Дзержинской ветки метрополитена и капремонт Октябрьского моста, не доведена до конца реформа общественного транспорта, обновления требует парк автобусов и троллейбусов, проблема уборки снега уже приобрела хронический характер.

Что касается Первомайского района, на котором у меня округ, то вопиющей проблемой там являются заброшенные переходные мосты через Бердское шоссе. Переходные мосты находятся в ужасающем аварийном состоянии. А ведь они дают единственную возможность жителям безопасно пересечь оживленную трассу. Я много месяцев обивал пороги мэрии с просьбой решить вопрос с ремонтом и обслуживанием мостов, мэр лично давал мне обещание решить проблему, но воз и ныне там. И подобных вопросов масса: от не расселяемых аварийных бараков до проблем с водоотведением.

Какой проблемы ни коснись, мэрия из плохих вариантов её решения выберет наихудший, а в итоге мегаполис, который ещё недавно динамично развивался, при таком качестве управления рискует в кратчайшие сроки стать рядовым заштатным городом. И с каждым годом растёт количество горожан, понимающих, что эти проблемы носят не сезонный, а системный характер.

– Вы считаете, что корень всех проблем Новосибирска кроется в неумении градоначальника руководить городским хозяйством?

– Сегодня очевидно, что в 2014 году горожане сделали неверный выбор, избрав мэром коммуниста Локтя: требовался управленец высокого уровня, с большим хозяйственным опытом, а вместо него пришёл популист, тормозящий развитие областного центра из-за собственной некомпетентности. Новосибирск восьмой год лишён профессионального управления, и это катастрофически сказывается на его состоянии, в то время как из прессы мы с удивлением узнаем, что мэр получает премии за ударный труд и звание «Ветеран труда».

Возьмём недавнее голосование за новогодний талисман, благодаря которому Новосибирск негативно «прогремел» на всю Россию. Разговор здесь идёт, прежде всего, о выражении недоверия городским властям. В ситуации, когда люди хотят участвовать в общественной жизни, а президент требует от руководителей выстраивать открытый диалог с населением, мэрия Новосибирска продемонстрировала, что мнение людей она хочет и может игнорировать. Поэтому протестное голосование по символу оказалось критическим выступлением против всего городского руководства и его главного представителя – Анатолия Локтя. Игнорировать все сигналы о необходимости перемен уже просто невозможно.