«Ложное чувство локтя»: почему Алексей Михайлов покинул фракцию мэра в горсовете

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«Ложное чувство локтя»: почему Алексей Михайлов покинул фракцию мэра в горсовете

Выход депутата Алексея Михайлова из фракции КПРФ в горсовете Новосибирска стал одной из сенсаций последних дней. Однако, в отличие от местных коммунистов, публично обвинявших своего товарища в различных грехах, депутат Михайлов хранил молчание, не отвечая на выпады в свой адрес. Тем не менее сегодня он согласился рассказать «Континенту Сибирь» своё видение подоплеки развернувшегося скандала.

Алексей Юрьевич, выход депутата из фракции в горсовете – не частое явление для Новосибирска. Что случилось?

– Давайте сразу уточним: я сам принял это решение и написал заявление о выходе из рядов КПРФ и из фракции по собственному желанию. В партии зарегистрировали мои заявления, хотя и пытались меня уговорить остаться. Когда я категорически отказался, в прессе и в соцсетях представители КПРФ заявили, что моё исключение было их инициативой. Однако истинной причиной моего демарша стали натянутые отношения с руководством местного отделения КПРФ. Когда в июне 2019 года я стал членом партии, то питал иллюзии в отношении её целей и задач, но они развеялись очень быстро, когда я увидел, что депутаты фракции КПРФ прежде всего пекутся не об интересах избирателей, а о своих собственных, и что партия фактически превратилась в обслугу мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Алексей Михайлов 

Новосибирский депутат вновь попадает в эпицентр скандала?

Что вы имеете в виду под этим утверждением?

– Новосибирскую область традиционно относили к «красному поясу», потому что позиции КПРФ в регионе всегда были сильны. Однако сейчас ситуация изменилась радикально. Фракции КПРФ и в городском Совете депутатов, и в Законодательном Собрании значительно сократились. Я уверен, что позиции партии ослабили именно результаты деятельности мэра Новосибирска, вызывающие массу вопросов и нареканий, а местное отделение КПРФ, поддерживающее любые инициативы «красного мэра», пало жертвой своего низкопоклонства перед ним. Если бы Локоть ушёл из исполнительной власти, это только подняло бы престиж компартии.

  Тем не менее, если верить выступлению Анатолия Локтя на днях перед депутатами горсовета, дела в областном центре идут просто замечательно. Да и горсовет большинством голосов утвердил его отчет. Нет ли какого-то противоречия в вашей позиции?

– Когда я слушал мэрский отчёт, мне вспомнился старый анекдот про Вовочку, плакавшего оттого, что ему не посчастливилось попасть в Советский Союз: не в тот, где Вовочка жил, а в тот, о котором так красиво рассказывала учительница. Точно так же Новосибирск, нарисованный в докладе Локтя, в корне отличается от реального города с его проблемами.

Например, градоначальник рассказывает о росте доходов городского бюджета, забывая упомянуть о том, что львиная их часть – трансферты из вышестоящих бюджетов, при этом рост собственных доходов города оставляет желать лучшего. Всё развитие городской инфраструктуры ведётся за счёт федеральных и областных средств, отпускаемых под конкретные проекты, такие как проведение мирового чемпионата по волейболу или молодёжного хоккейного чемпионата. Пройдут они – и что дальше?

В диалоге с городскими депутатами «Континент Сибирь» постарался понять, как они сами оценивают политические изменения, произошедшие в Совете депутатов Новосибирска в минувшем году.

Кто был самым заметным в горсовете Новосибирска и какие задачи удалось и не удалось решить в прошлом году?

Средства, выделяемые городу на реализацию нацпроектов, также не осваиваются должным образом. Все помнят, как в прошлом году были дополнительно выделены сотни миллионов рублей на ремонт городских дорог. В итоге объекты в срок не сданы, а качество работ не выдерживает никакой критики.

И так – за что только ни возьмись – во всех хозяйственных сферах зияют прорехи: висят достройка Дзержинской ветки метрополитена и капремонт Октябрьского моста, не доведена до конца реформа общественного транспорта, обновления требует парк автобусов и троллейбусов, проблема уборки снега уже приобрела хронический характер.

Что касается Первомайского района, на котором у меня округ, то вопиющей проблемой там являются заброшенные переходные мосты через Бердское шоссе. Переходные мосты находятся в ужасающем аварийном состоянии. А ведь они дают единственную возможность жителям безопасно пересечь оживленную трассу. Я много месяцев обивал пороги мэрии с просьбой решить вопрос с ремонтом и обслуживанием мостов, мэр лично давал мне обещание решить проблему, но воз и ныне там. И подобных вопросов масса: от не расселяемых аварийных бараков до проблем с водоотведением.

Какой проблемы ни коснись, мэрия из плохих вариантов её решения выберет наихудший, а в итоге мегаполис, который ещё недавно динамично развивался, при таком качестве управления рискует в кратчайшие сроки стать рядовым заштатным городом. И с каждым годом растёт количество горожан, понимающих, что эти проблемы носят не сезонный, а системный характер.

Планета Новосибирск: восстание за обезьян

Планета Новосибирск: восстание за обезьян

Вы считаете, что корень всех проблем Новосибирска кроется в неумении градоначальника руководить городским хозяйством?

– Сегодня очевидно, что в 2014 году горожане сделали неверный выбор, избрав мэром коммуниста Локтя: требовался управленец высокого уровня, с большим хозяйственным опытом, а вместо него пришёл популист, тормозящий развитие областного центра из-за собственной некомпетентности. Новосибирск восьмой год лишён профессионального управления, и это катастрофически сказывается на его состоянии, в то время как из прессы мы с удивлением узнаем, что мэр получает премии за ударный труд и звание «Ветеран труда».

Возьмём недавнее голосование за новогодний талисман, благодаря которому Новосибирск негативно «прогремел» на всю Россию. Разговор здесь идёт, прежде всего, о выражении недоверия городским властям. В ситуации, когда люди хотят участвовать в общественной жизни, а президент требует от руководителей выстраивать открытый диалог с населением, мэрия Новосибирска продемонстрировала, что мнение людей она хочет и может игнорировать. Поэтому протестное голосование по символу оказалось критическим выступлением против всего городского руководства и его главного представителя – Анатолия Локтя. Игнорировать все сигналы о необходимости перемен уже просто невозможно.

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