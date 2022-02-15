Власти Кузбасса сняли часть коронавирусных ограничений

Правительство Кузбасса приняло решение о снятии некоторых ограничительных коронавирусных мер. В регионе снимается ограничение по заполняемости залов на массовых мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, в регионе снимается ограничение по заполняемости залов в театрах, кинотеатрах, концертных и цирковых организациях, а также спортивных мероприятий в закрытых сооружениях.

«Теперь допускается 100% заполняемость», — указано в сообщении.

Кроме того, в регионе при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований возобновляется работа отделений дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания, снимается ограничение на проведение выездных и личных приемов жителей представителями власти, которые ранее проходили в телефонном формате.

Снимается также ограничение на проведение сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе. Уточняется, что место проведения устанавливается муниципалитетами, а количество участников не должно превышать 500 человек.

Отметим, по данным оперативного штаба, в Кузбассе за минувшие сутки выявили 2437 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались девять человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 122 703 случая коронавируса. 93 458 пациентов выздоровели, 2 030 скончались.

Ранее власти Кузбасса отменили применение в регионе системы QR-кодов, а также других свидетельств о прохождении вакцинации против коронавируса или отсутствии заболевания в общественных местах и на мероприятиях.

24 января в Кузбассе выявили первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Как сообщил «Континенту Сибирь» новосибирский ученый Сергей Седых, «омикрон» имеет более широкий спектр заражения — им заболевает больше людей. По словам вирусолога Сергея Нетесова, существует вероятность, что с появлением нового штамма на пике волны заболеваемости в России COVID-19 будет ежедневно выявляться у 400 тыс. человек.

Отметим, в Новосибирской области также готовятся к поэтапному снятию ограничительных мер, при этом на прошлой неделе региональные власти ввели дополнительные ковид-ограничения. Среди них — запрет на проведение массовых и публичных мероприятий, кроме тех, которые проводят органы государственной власти на уличных площадках, а также распространение QR-кодов на гостиничный бизнес.