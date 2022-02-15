Трехмесячный ребенок умер от коронавируса в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались пятнадцать человек, в том числе трехмесячный ребенок.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 умерли девять мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, пять женщин в возрасте от 61 до 91 года, а также трехмесячный мальчик.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 832 пациента, в том числе 206 детей, в отделениях реанимации лечатся 327 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 45 пациентам.

За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 763 человек, в том числе 839 детей. Выздоровели 469 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 155 329 случаев коронавируса. 81 276 пациентов выписаны с выздоровлением, 4 815 скончались.

Отметим, в Новосибирской области впервые с 24 января фиксируется снижение суточного числа выявленных случаев COVID-19. Накануне в регионе коронавирус подтвердился у 5 824 человек, 13 февраля заболевание выявили у 5 349 жителей региона, 12 февраля — у 5 122 человек.

Новосибирские власти готовятся к поэтапной отмене ряда ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на этой неделе регион пройдет пик пятой волны коронавирусной инфекции.