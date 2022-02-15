По итогам 2021 года экономика Новосибирской области миновала кризисную «яму» 2020 года и вышла на стадию роста. Причем это затронуло все отрасли: как те, которые уверенно прошли «карантинный» год, так и те, по кому локдаун ударил сильнее всего. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы и Банка России. Какие отрасли и предприятия можно считать лидерами в сложившейся ситуации – в материале «Континента Сибирь».

Сколько взяли, кому отдали?

Для федеральной налоговой службы (ФНС) февраль можно считать одним из наиболее важных месяцев в году. Помимо подведения итогов прошедшего года, наступает также дедлайн по имущественным налогам. Именно эта тема стала ключевой на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 14 февраля, а на следующий день были оглашены данные и по юридическим лицам. Налоговая служба посчитала и огласила сумму собранных средств, выделив тех, кто в ушедшем году больше всех заплатил, и какой бюджет больше всего получит.

Всего за год в Новосибирской области было собрано 260 млрд рублей налогов – очень хороший прирост по сравнению с «ковидным» 2020 годом, когда в бюджеты всех уровней было собрано 205,4 млрд. То есть общая сумма сборов выросла более чем на четверть – на 26,7%.

Для того, чтобы еще раз убедиться в том, насколько эти данные достоверны, «Континент Сибирь» сделал запрос в Сибирское ГУ Банка России по поводу остатков средств на счетах юридических лиц. С учетом налоговых циклов, в течение года сумма средств на счетах юрлиц Новосибирской области выросла в среднем на 21%. То есть динамика, по информации ЦБ, также положительная.

О том, что предприятиям региона дышалось в 2021 году свободнее, говорит еще и характер жалоб, которые они делали в адрес налогового органа. Из 940 претензий к их работе, поступивших за год, больше всего касалось неправомерного исключения ИП и юрлиц из Единого госреестра как «недействующих». Всего по данному вопросу было рассмотрено 151 обращение о восстановлении.

Отрасли – есть ли слабые звенья?

Две основные бюджетообразующие отрасли в Новосибирской области в 2021 году остались неизменными: это по-прежнему торговля и обрабатывающая промышленность. Иногда они меняются местами с точки зрения вклада в бюджет, но от всех прочих отраслей шли с большим отрывом. Однако в 2021 году они поставили в бюджет не половину всех налоговых доходов, 47% всех поступивших налогов: 61 млрд рублей принес ритейл, 58 млрд – обрабатывающая промышленность.

Как отметил «Континенту Сибирь» руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Алексей Легостаев, в ушедшем году «слабых» отраслей в регионе (то есть тех, кто показал отрицательную динамику) не было. Все закончили год с плюсом, даже такое направление, как «социальные взносы», потерявшее в 2020 году 2,7% из-за антикоронавирусных мер, в 2021 году показало прирост сразу на 9% до 158,4 млрд рублей.

В абсолютном приросте торговля и промышленность также продемонстрировали лучшие результаты. Поступления от ритейла увеличилось на 13,6 млрд рублей (на 28%), от обрабатывающего производства – на 7 млрд (или на 14%). В то время как, например, финансовый сектор, подрос почти на 50%, а такие «просевшие» во время карантинных ограничений виды деятельности, как логистика и транспорт, нарастили поступления в разы. И в последнем квартале 2021 года «топовые» отрасли потеряли еще от 0,2 до 0,5 своей доли в общем котле, уступив «молодым и быстрорастущим».

Структура доходов бюджета Новосибирской области в 2021 году

Кто больше платит?

Из торговых предприятий в топ-10 крупнейших налогоплательщиков всех отраслей, по данным ФНС и «Открытого бюджета», вошли ООО «Феррум» и «Восточная техника» (дилер Caterpillar) – обе компании в федеральном топе. Среди других ведущих компаний, пополняющих федеральный и региональный бюджет, можно выделить «Уралсибтрейд», «Рич Фэмили» и «Торговый дом МТЗ-Сибирь», которые в этом году покинули топ-10, но также показали положительную динамику. Основным драйвером для них и для всей отрасли стали исчисленные и уплаченные суммы НДС.

В промышленном направлении лидерство все так же удерживают производители пива, примерно каждый пятый рубль, принесенный данным сегментом, исходит от них. В федеральный топ вошло АО «Сибирский ликерно‑водочный завод», в региональный – «Пивоваренная компания Балтика», АО «АБ ИнБев Эфес» и еще раз Сибирский ЛВЗ. «Объединенные пивоварни Хейнекен» в этот раз в десятку не попали, но также показали себя очень хорошо. Наибольший прирост показал выдвинувшийся на несколько позиций вверх Сибирский ликерно‑водочный завод, довыплативший рассроченные суммы платежей за 2020 год. Всего на эти четыре компании пришлось 23% всех поступлений в отрасли.

Финансовый сектор, приросший более чем на 50% или на 6,5 млрд рублей, занял третье место по объему собранных средств. К традиционному лидеру в лице ПАО «Сбербанк России», который попал в региональный и в муниципальный топ, в этом году добавился Совкомбанк, вошедший в десятку лидеров по поступлениям в региональный бюджет, БКС, пополнивший муниципальную десятку, МКК «Русинтерфинанс» и небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (дочерняя структура ЦФТ). Главный драйвер – рост налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Почти на 28% или на 3,5 млрд рублей приросла научная и техническая деятельность, занявшая четвертое место. Явного лидера, попавшего в топ-10, здесь нет – СО РАН, выпавшее из десятки в 2020 году, в 2021 так туда и не вернулась. Среди плательщиков этой категории можно также выделить, например, ООО «Дубльгис» (2ГИС), ООО «Вектор-бест» и кольцовское ООО «Эпивак».

Топ-5 отраслей замыкает строительство: ОАО «Новосибирскавтодор» оказалось в этом году в федеральной десятке. Сюда же можно отнести такую компанию, как «Райдекс», которая также может относиться и к следующей категории – операции с недвижимостью. Здесь компаний из топ-10 нет, все распределено более равномерно, чем, например, в финансовом секторе. Можно выделить в этой группе такие компании, как ООО «Новомолл» (оператор ТРЦ «Галерея-Новосибирск»), ООО «Логопарк Обь» или ООО «Сибстройинвест». Строительная отрасль примечательна еще и тем, что вместе с торговой держит лидерство по числу процедур банкротства (242 организации), что объясняется как экономическими условиями, так и недобросовестностью руководителей и контролирующих лиц.

Представителей телеком-отрасли в этом году почти не нашлось в первой десятке. В 2020 году из этого списка пропал «Новотелеком» (компания была продана «ЭР-Телеком Холдингу»), в 2021 году – «Ростелеком». Единственным представителем отрасли, которое удержалось в топе, стало ЗАО «Центр финансовых технологий».

Наибольший прирост показали транспорт и логистика, прибавившие почти столько же, сколько и финсектор – 6 млрд рублей. В том числе за счет низкой базы и «просадки» в 2020 году. В федеральную десятку из этой отрасли попало ООО «СДЭК Глобал». Но ключевым хедлайнером здесь остается ОАО «РЖД», крупнейший плательщик в муниципальный бюджет.

Кто где лидирует?

Из 260 млрд собранных в регионе рублей 75,4 млрд ушло федеральному бюджету. Поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области составили 184,9 млрд рублей, из которых 149,9 млрд ушло в бюджет региона и 35 млрд рублей – в местные.

Для сравнения – в 2020 году в федеральный бюджет ушло почти 58 млрд рублей, а в регионе осталось 147 млрд. В 2019 из собранных в Новосибирске и области 197,5 млрд рублей в федеральную «копилку» было отдано 51,7 млрд, а в области осталось 145,7 млрд. Таким образом, несмотря на резкий прирост собственных доходов в бюджете Новосибирской области за 2021 год, перекос в сторону Москвы по-прежнему сохраняется и темпы прироста федеральной части остаются более высокими. Так, поступления в федеральный бюджет за год выросли на 30%, в областной – на 28%, в консолидированный бюджет региона – на 25%.

Структура поступлений в бюджет Новосибирской области

Первая десятка налогоплательщиков в федеральный бюджет за 2021 год перечислила 13,8 млрд рублей или 18,3% от общей суммы поступлений в федеральный бюджет. Компаний «Рич Фэмили» и «Торговый дом МТЗ-Сибирь» в этом году нет в первой десятке федерального списка.

В консолидированной десятке, на которую пришлось 32 млрд рублей или 17,3% от общей суммы поступлений, изменений в целом нет, по сравнению с прошлым годом – за исключением того, что на первое место снова вышел Сбербанк, опередив «Балтику», а на третье место вернулся «Сибирский Антрацит», опередивший «Эфес». Именно угольщики, по словам Алексея Легостаева, двигали в 2021 году добывающую промышленность региона, этому способствовали как рост объема добычи, так и динамика цен на сырье. «Аэропорт Толмачево», несмотря на рост отрасли, в десятку лидеров так и не вернулся.

Всего в доходной части бюджета за 2022 год запланировано 64,6 млрд рублей от налога на прибыль организаций (28,57%) и 49,45 млрд рублей от НДФЛ (21,87%) – то есть половина всех доходов региона, включая безвозмездные и адресные трансферты. Третье место среди налоговых доходов занимает налог на совокупный доход (17,87 млрд рублей или 7,9%) четвертое – налог на имущество организаций (12 млрд рублей или 5,3%)

В бюджет Новосибирска десять крупных налогоплательщиков перечислили 2 млрд рублей или 8,4% от общей суммы. На лидерское место вернулось ОАО «РЖД», кроме того пять мест из десяти заняли Сибирское ГУ Банка России, Управление МВД по городу Новосибирску, Главное управление МВД по Новосибирской области, Единый расчетный центр Минобороны и Новосибирское РО Фонда социального страхования РФ (которое также вошло в региональный топ). Из компаний из топового списка исчез «Ростелеком», но добавился «Русинтерфинанс».

Всего в 2022 году Новосибирск заложил в бюджет 24,79 млрд рублей налоговых доходов, основную часть которых составляют не налог на прибыль, а НДФЛ и имущественные налоги. То есть основная часть топовых плательщиков является, в первую очередь, налоговыми агентами, собирающими налоги с работающих у них в штате физлиц.

Остановимся на них немного поподробнее.

Собираемость: как «физики» уходят от суда

По словам Алексея Легостаева, в 2021 году по сравнению с 2020 начисления имущественных налогов жителям региона увеличились на 5,7%, сборы – на 5%. Всего в консолидированный бюджет поступило 3,914 млрд рублей имущественных налогов. Уровень собираемости повысить, к сожалению, не удалось и связано это, прежде всего с вступившими в силу с 1 января изменениями в налоговом законодательстве.

Если раньше налоговый орган мог обратиться в тех случаях, когда задолженность превышала 3 тысячи рублей, то сейчас планка была поднята до 10 тысяч. Это позволило вывести из-под судебных разбирательств почти 700 тысяч физических лиц, имеющих налоговую задолженность в размере менее 10 тысяч рублей. Общая сумма их долга на данный момент – около 1 млрд.

«В то же время очень радует позитивная информационная кампания прежде всего на уровне муниципалитетов, основных получателей данных налоговых отчислений. Хотелось бы, чтобы и дальше все так же продолжалось. Мы знаем, что многие рекламные конструкции, которые в том числе используются налоговой службой, в 2022 году будут демонтированы, возможно, стоит сделать больший упор на новые каналы информирования», – добавил Алексей Легостаев.

Всего задолженность по имущественным налогам составляет около 2,5 млрд рублей, основную часть, как уже писал «Континент Сибирь», составляет транспортный налог, который, к тому же, в 2021 году было предложено повысить, впервые за долгое время. Тем не менее, за 2021 год сумму задолженностей по этому виду налогов удалось снизить на 7,7% – с 1,981 до 1,829 млрд рублей. А вот задолженность по налогу на имущество только выросла на 5 млн рублей.

Одна из главных сложностей в работе с этим видом налогообложения кроется в том, что очень много объектов недвижимости и земельных участков вообще не значатся в реестре. Даже Федеральный закон 518-ФЗ от 30 декабря 2020 года, где органам местного самоуправления давались полномочия выявлять правообладателей объектов недвижимости, права на которые оформлены до начала 1999 года, результатов не дал. «Согласно наблюдениям Росреестра, за семь месяцев действия закона, на основании решений, принятых органами местного самоуправления, внесено всего семь объектов. При том, что их число, по нашим оценкам, измеряется тысячами», – констатировал Алексей Легостаев.

Самый простой способ выявить хозяина объекта – сделать это в момент продажи имущества. Как показывает опыт, ФНС этим способом пользуется достаточно активно – это видно уже по тому, что в списке жалоб на действия налоговой службы среди физлиц первое место занимают как раз доначисления по НДФЛ, связанных с продажей недвижимости. И началось это как раз в середине 2021 года, когда закон вступил в силу.

Алексей Легостаев выделил еще один недобросовестный способ «оптимизации» НДФЛ – регистрация сотрудников в качестве самозанятых – о том, как ФНС научилась их вычислять, «Континент Сибирь» уже писал ранее. Всего за год было зафиксировано свыше 13 тысяч случаев нецелевого использования данного налога. «Я вас прошу, не надо разрушать своими руками такой удобный режим налогообложения, – призвал Алексей Легостаев. – Если такое будет носить массовый характер, мы не избежим корректировок в худшую сторону».

По его мнению, в ближайшие месяцы новых антикоронавирусных мер ожидать не стоит. Из планов работы на 2022 год с бизнес-сообществами и органами власти руководитель УФНС назвал вопросы с патентной системой и ставки по УСН для отдельных отраслей. Алексей Легостаев подчеркнул, что вопросы остаются актуальными еще со времен отмены ЕНВД и нельзя исключать того, что данные налоговые режимы в текущм году будут скорректированы.

Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области по выплатам в федеральный бюджет Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области по выплатам в региональный бюджет Крупнейшие налогоплательщикиНовосибирской области по выплатам в муниципальный бюджет 1 ООО «Феррум» ПАО «Сбербанк России» ОАО «РЖД» 2 АО «НовосибирскНефтегаз» ООО «Пивоваренная компания Балтика» ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»» 3 ЗАО «Центр финансовых технологий» АО «Сибирский Антрацит» ООО «МКК Русинтерфинанс» 4 АО «Сибирский ликеро-водочный завод» АО «АБ ИнБев Эфес» ПАО «Сбербанк России» 5 ООО «Восточная техника» ОАО «РЖД» Сибирское ГУ Центробанка 6 АО «РЭС» АО «Сибирский ликерно-водочный завод» Управление МВД по Новосибирску 7 АО «Сибэко» ООО «Разрез Восточный» Главное управление МВД по области 8 ООО «Новосибирскавтодор» ГОУ Новосибирское региональное отделение ФСС РФ ООО «Компания БКС» 9 АО «Новосибирскэнергосбыт» ПАО «Совкомбанк» ФКУ «Единый расчетный центр министерства обороны» 10 ООО «СДЭК Глобал» ООО РНКО «Платежный центр» ГОУ Новосибирское региональное отделение ФСС РФ

Данные: ФНС