Подводя итоги работы в 2021 году Управление ФНС по Новосибирской области сообщило о том, что поступления от процедур банкротства за этот год составили 3,3 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2020 году. Это максимальная сумма за последние 4 года.

На начало 2022 года, по данным ФНС, в процедурах банкротства находится 3,6 тыс. юридических и физических лиц, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом три четверти всех дел касаются банкротств физических лиц (2 712 дел, в 90% из которых инициатором был сам потенциальный банкрот). Прирост таких дел за год составил 17%.

Стоит также отметить, что по заявлению уполномоченного органа в 2021 году банкротами признано всего 57 граждан.

Корпоративных банкротств за 2021 год стало больше на 32. На сегодняшний день их 902. Лидерство среди корпоративных банкротств в течение несколько лет удерживают отрасли торговли (248 организаций) и строительства (242 организации), что объясняется как экономическими условиями, так и недобросовестностью руководителей и контролирующих должников лиц.

В рамках внесудебного банкротства, с момента действия закона, возбуждено всего 76 процедур (из них 5 с задолженностью по обязательным платежам – 295 тыс. руб.). Причина – отсутствие завершенных исполнительных производств в связи с отсутствием у должника имущества, что является одним из условий для возникновения права на данную процедуру.