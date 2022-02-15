С машины новосибирского депутата сняли колёса после сессии горсовета

С автомобиля депутата горсовета Новосибирска, члена фракции КПРФ Александра Бурмистрова ночью сняли колёса – об этом он рассказал в соцсетях во вторник. Действия неизвестных злоумышленников народных избранник связал со своими выступлениями на сессиях.

Как рассказал депутат в соцсети Facebook 15 февраля, свой автомобиль без колёс он обнаружил возле дома на следующий день после очередной сессии горсовета, где политик критиковал действия судебных приставов и участников строительной отрасли Новосибирска.

«Машина 2010 года, пробег почти 350 000, колёса старые. Вероятность, что они кому-то могли понадобиться, почти нулевая. Я оцениваю это как наезд на меня лично», — написал Александр Бурмистров в социальной сети, отметив, что по поводу произошедшего намерен обратиться в полицию.

Ранее Александр Бурмистров выражал недовольство решением суда, постановившего взыскать с мэрии Новосибирска более 395 млн руб. в пользу компании застройщика Алексея Джулая за строительство дорог на Плющихинском жилмассиве. По мнению депутата, это критически отразится на городском бюджете. Кроме того, с Бурмистровым судится бывший заместитель главы УФССП по Новосибирской области Анатолий Лебединский, усмотревший в высказываниях народного избранника обвинения в коррупции и бездействии по взысканию задолженности за аренду. Также Александр Бурмистров выступал с жесткой критикой ГК «ВИС» — подрядчика по строительству четвертого моста в Новосибирске. На сессии горсовета 14 февраля он также выступал с острой критикой крупнейшего регионального застройщика.

Напомним, что 15 февраля своё возмущение в социальных сетях выразил депутат новосибирского Заксобрания Дмитрий Козловский, который счёл несправедливым выбывание сибиряка из олимпийской гонки в Пекине.