В летнем расписании полётов из Новосибирска появился ещё один маршрут за рубеж

К шести ранее заявленным маршрутам S7 Airlines из Новосибирска в страны Европы и Средиземноморья добавился рейс в Ларнаку.

С 29 апреля второй по величине авиаперевозчик России, одна из баз которого располагается в международном аэропорту Толмачёво, собирается начать выполнение еженедельных рейсов на направлении Новосибирск-Ларнака. Согласно данным расписания на сайте перевозчика, рейсы в этот курортный город Кипра, как и в соседний Пафос, авиакомпания будет выполнять на среднемагистральных лайнерах Airbus A320Neo.

Рейс S7 5861 будет вылетать из Новосибирска по пятницам в 6.50 и приземляться в Ларнаке в 9.25 по местному времени. Реверсный рейс S7 5862 будет подниматься в воздух в 10.25 по времени Ларнаки и совершать посадку в Новосибирске в 20.20.

С 1 мая из Новосибирска можно будет улететь в кипрский город Пафос. Вылет рейса S7 5857 из Новосибирска запланирован на 7.10 с прилётом в Ларнаку в 9.55. Вылет обратного рейса S7 5858 будет совершаться в 10.55 с прилётом в Новосибирск в 20.55. Оба рейса авиакомпания планирует выполнять один раз в неделю, по воскресеньям.

Также в летнем расписании авиакомпании S7 Airlines заявлены рейсы из Новосибирска в Турцию, Грецию и Германию. С 5 марта авиакомпания запускает еженедельный рейс Новосибирск-Анталья, частотность которого будет увеличиваться и к концу апреля достигнет трёх вылетов в неделю. 2 и 3 апреля начнут выполняться перелёты на маршрутах Новосибирск-Франкфурт-на-Майне и Новосибирск-Дюссельдорф, соответственно.

С 30 апреля открывается для полётов международное направление Новосибирск-Стамбул, а с 5 июня – направление Новосибирск-Салоники. Ранее заявленные перевозчиком рейсы из Новосибирска в немецкий Мюнхен и чешскую Прагу в настоящее время исключены из летнего расписания полётов.

Напомним, что в феврале текущего года ещё одной авиакомпанией S7 Group был получен сертификат эксплуатанта. Теперь второй в России лоукостер Citrus, ранее выбравший Омск в качестве одного из мест базирования своего воздушного флота, официально имеет право начинать полёты.