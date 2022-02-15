Новосибирца осудили за попытку дать взятку начальнику таможенного поста

Суд вынес приговор по делу о покушении на дачу взятки на 20 тыс. рублей руководителю Новосибирского западного таможенного поста. Фигуранту дела назначены штраф и почти год колонии.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, приговор вынес Ленинский районный суд Новосибирска. Фигуранта дела признали виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

Суд установил, что в июле прошлого года подсудимый попытался передать начальнику Новосибирского западного таможенного поста Новосибирской таможни взятку в сумме 20 тыс. рублей. Взятка была предложена руководителю таможенного поста «за совершение заведомо незаконных действий — неприменение форм фактического таможенного контроля» и возвращение задержанной партии товаров. В августе в пресс-службе Сибирского таможенного управления отметили, что фигурант дела ввозил на территорию РФ арбузы.

От незаконного вознаграждения должностное лицо отказалось. Как сообщается на сайте Сибирского таможенного управления, начальником Новосибирского западного таможенного поста является Игорь Григорьев.

«Суд назначил подсудимому с учетом его личности и иных обстоятельств наказание в виде 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 40 тыс. рублей в доход государства, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

Уточняется, что гособвинение поддержано сотрудником Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее в Новосибирске состоялось первое заседание по делу экс-директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» Константина Головина, обвиняемого во взятках и мошенничестве. Ему вменяют девять эпизодов получения взяток в значительном размере.