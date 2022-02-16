На пересечении улиц Плановой и Дуси Ковальчук в Новосибирске откроется новая торговая галерея

Дмитрий Катаев
 
Миниатюра для: На пересечении улиц Плановой и Дуси Ковальчук в Новосибирске откроется новая торговая галерея
Фото: instagram.com/nsk.arenda

Вслед за площадкой бывшего помещения «Холидея» на Дуси Ковальчук редевелопмент ожидает и здание на пересечении с Плановой.

Согласно проекту, размещенному в соцсетях, речь идет о новой торговой галерее. В аренду предлагаются площади от 50 до 500 кв.м. (с возможностью «нарезки»).

«Возможное назначение помещения – общепит, кальянная, салон связи, банк, аптека, зоотовары, ювилерный, кафе, пиво, торговое, алкомаркет и многое другое. 4 отдельных входа. Возможна «нарезка». Также есть небольшая дополнительная площадь в этом же здании под банкетный зал и офисы. Большая парковка за зданием. Цена: 2000 р. /1 кв.м. Возможен торг», – говорится в объявлении.

Напомним, что ранее основанная Николаем Манцуровым группа компаний «Райдекс» выкупила площадку магазина «Холидей» на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, осуществив ее редевелопмент. Площадь первого этажа (GLA) этого объекта составляла 980 кв.м.

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