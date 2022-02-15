Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 21%

В январе 2022 года по сети Западно-Сибирской железной дороги было перевезено 37,3 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

За первый месяц текущего года перевозка гружёных контейнеров на Западно-Сибирской железной дороге, в сравнении с тем же периодом 2021 года возросла на 17,9% и составила 18,9 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). В объёмах груза прирост составил 20,6%. Всего по сети ЗСЖД в контейнерах за месяц перевезено 346,8 тысяч тонн грузов.

Наибольший прирост контейнерных отправок по отдельным товарным позициям показали: зерно, лесные грузы, продовольственные товары и чёрные металлы. Зерна в январе 2022 года было перевезено 2,4 тысячи ДФЭ, и прирост объёмов его перевозки по отношению к январю прошлого года составил 190%. Лесных грузов в контейнерах отправлено 2,3 тысячи ДФЭ, продовольствия – 1,9 тысячи ДФЭ, а чёрных металлов – 1,6 тысяч ДФЭ. Отправки по этим товарным позициям приросли, соответственно, на 45,3%, 40,4% и 41,7%.

Перевозка контейнеров во всех видах сообщения на сети ЗСЖД в январе 2022 года составила 37,3 тысячи ДФЭ. Прирост по сравнению с январём прошлого года составил 21,3%.

Участники рынка рассказали «Континенту Сибирь», что столь масштабный рост перевозок контейнеров связан не только с восстановлением рынка после пандемии, но и совершенствованием технологий перевозки грузов в контейнерах. К ним можно отнести использование флекси-танков (мягких вкладышей) для перевозки в контейнерах зерна и жидкостей, опен-топов (контейнеров с открытым верхом), позволяющих удобно транспортировать насыпные грузы и другие подобные решения.

Напомним, что в конце января текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о перспективах развития проекта «Городская электричка», воплощаемого в жизнь при участии Западно-Сибирской железной дороги, а также коснулся вопроса продления Новосибирского метрополитена. В феврале по вопросу развития метро в Новосибирске также высказался депутат Госдумы Олег Иванинский.