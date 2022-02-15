Часы обратного отсчёта МЧМ-2023 в Новосибирске вновь пришлось чинить

Часы, отсчитывающие время до начала Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске в сквере перед оперным театром, в понедельник дали очередной сбой. Неполадка, возникшая уже в третий раз, на данный момент устранена.

В понедельник, 14 февраля, новосибирцы обнаружили, что часы обратного отсчёта Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023 показывают, что до начала состязаний осталось 320 дней. В действительности же на экране должно было высветиться число 315 — спортивное событие стартует 26 декабря 2022 года.

В правительстве Новосибирской области признали возникновение неисправности и сообщили, что она уже устранена.

«Действительно, сегодня был небольшой сбой, и часы обратного отсчета какое-то время показывали неверную информацию. Сейчас все отрегулировано. Мы дистанционно наблюдаем за корректностью их работы», — заверил генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачёв на канале областного правительства в Telegram.

Ранее часы чемпионата уже несколько раз сбивались с счёта. Впервые горожане сообщали о поломке уже на следующий день после запуска устройства – 27 декабря 2021 года. Второй раз неисправность обнаружили 7 февраля.

Напомним, часы, отсчитывающие время до начала Международного молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, были запущены в Новосибирске в сквере возле Новосибирского государственного академического театра оперы и балета 26 декабря 2021 года – за год до начала соревнований. Аналогичное устройство в это же время заработало в Омске, где также запланированы мероприятия чемпионата.

К спортивному событию, которое, по словам новосибирских властей, должно преобразить городскую среду, на левом берегу Оби стоится многофункциональная ледовая арена с прилегающей инфраструктурой – парком, дорожными развязками и новой станцией метро. В городе также готовятся маршруты для гостей и участников мероприятия, в рамках этой работы муниципалитет в том числе активизировал борьбу с несанкционированными торговыми точками.