Мэр Омска вновь объявил масштабные кадровые перестановки

В администрации Омска произошли очередные кадровые перестановки. Новые лица назначены на четыре поста, они приступят к своим обязанностям 15 февраля.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о новых кадровых перестановках в городской администрации. Градоначальник назначил двух новых заместителей и двух руководителей муниципальных ведомств.

Как следует из поста главы города в Instagram, опубликованного 14 февраля, заместителем мэра, возглавляющим департамент строительства, стал Сергей Козубович.

«Ключевая задача, которая стоит перед ним, – это обеспечить точно в срок проектирование и строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры по нацпроектам», — рассказал в соцсети Сергей Шелест.

Другими задачами назначенного чиновника, по словам мэра, станут организация ликвидации четырёх свалок твёрдых бытовых отходов, а также контроль и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры новых микрорайонов Кировского городского округа.

Ещё одним своим замом глава города назначил Владимира Куприянова, ранее возглавлявшего администрацию Октябрьского округа.

«В новой должности ему предстоит разработать и запустить новую маршрутную сеть, а также продолжить обновление общественного транспорта, троллейбусной сети», — сообщил мэр.

Кроме того, согласно решению мэра, новым руководителем городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» станет Галина Зурнаджан, которая ранее возглавляла учреждение, занимающееся содержанием городских мостов и переходов. На новой должности она будет курировать в том числе благоустройство и ежедневную уборку города, а также реализацию нацпроектов.

Также на должность директора жилищного департамента и социальной политики назначена Ольга Парфёнова. Она примет участие в выполнении обязательств муниципалитета по переселению граждан из аварийного жилья по соответствующему нацпроекту.

К исполнению своих обязанностей назначенные чиновники приступят с 15 февраля.

Напомним, Сергей Шелест был выбран мэром Омска в декабре 2021 года после избрания в Госдуму предыдущего градоначальника Оксаны Фадиной. 13 января в муниципалитете были назначены два заместителя нового мэра, в том числе первый заместитель, а также руководитель аппарата мэра.

Первым замом главы города был вновь назначен Евгений Фомин, заместителем стал Кирилл Брюхов, который также был переназначен, а руководителем аппарата мэра стал 35-летний Юрий Казаков, ранее занимавший пост заместителя управляющего делами администрации города.

19 января ещё одним заместителем мэром была назначена Анастасия Терпугова. В соответствии со своими обязанностями она курирует деятельность ряда департаментов.