В Алтайском крае завершено расследование дела экс-управляющего делами губернатора

Уголовное дело в отношении бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении полномочий, передано в суд.

Как сообщили в Управлении ФСБ России по Алтайскому краю в понедельник, дело экс-управделами губернатора рассмотрит Железнодорожный районный суд Барнаула. Бывший чиновник обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и их превышение.

По данным следствия, в декабре 2019 года Андрей Степанов неправомерно заключил договор от своего имени с одним из учебных заведений на оказание образовательной услуги. Согласно документу, чиновник должен был получить эту услугу, стоимость которой составляет 130 тыс. руб., за счёт бюджетных средств.

Кроме того, в 2020 году Степанов скрыл факт срыва госконтракта по строительству объекта государственной собственности региона. Он дал распоряжение предоставить из бюджета субсидию в размере 19 млн руб. для оплаты исковых требований подрядчика, который к тому времени выполнил подготовительные работы. При этом чиновник знал, что соответствующий правовой акт не был принят, а сам проект не получил одобрения госэкспертизы в связи внесёнными в него изменениями.

Напомним, 14 февраля также было утверждено обвинительное заключение в отношении экс-замглавы города Дудинки Красноярского края, обвиняемой в превышении полномочий.