Основанный Александром Манцуровым торговый холдинг «Сибирский Гигант» подал иск о самобанкротстве. Ранее сибирский ритейлер продал права аренды на более чем 30 магазинов томской группе компаний «Лама».

ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать себя банкротом. Соответствующее заявление было принято судом к производству 13 января текущего года, сумма исковых требований не указана.

В конце ноября прошлого года организация сообщила о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Об этом указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Участником в данном заявлении выступает ООО «ИТ-Центр Сибирь».

Отметим, как сообщается на сайте «Электронное Правосудие», в конце декабря прошлого года между этими двумя компаниями было утверждено мировое соглашение по двум исковым заявлениям о взыскании с ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» задолженности по договорам 2017 и 2019 годов.

Общая сумма исковых требований заявлений составила почти 7 млн рублей, однако при заключении мирового соглашения истец сообщил о готовности отказаться от части задолженности по договорам в общем размере более чем 2 млн рублей при условии уплаты должником оставшейся суммы в установленные сроки.

В документах сообщается, что иск о самобанкротстве торговый холдинг подал 16 декабря, однако суд уведомил организацию, что заявление будет рассмотрено арбитражем после проверки исков индивидуального предпринимателя Кузнецова К.А. о признании «Сибирского Гиганта» несостоятельным. 13 января суд назначил к производству иск о самобанкротстве компании.

Заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании организации банкротом состоялось 11 февраля, на нем было принято решение об отложении судебного разбирательства. Следующее заседание назначено на 9 марта.

По данным Rusprofile, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» зарегистрировано с 2005 года. Владельцем и основателем организации является Александр Манцуров — экс-депутат Заксобрания Новосибирской области. Выручка компании в 2020 году составила 10 млрд рублей, убыток — 103 млн руб.