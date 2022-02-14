Почти шесть тысяч жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 5 824 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 475 случаев больше, чем днем ранее.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались пятеро мужчин в возрасте от 67 до 85 лет, а также восемь женщин в возрасте от 56 до 90 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 808 пациентов, в том числе 201 ребенок, в отделениях реанимации находятся 316 человек. Аппарат ИВЛ требуется 49 пациентам.

За сутки коронавирус выявили у 5 824 человек, в том числе 945 детей. Выздоровели 404 пациента. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 49 566 случаев. 80 807 пациентов выписаны с выздоровлением, 4 800 скончались.

По данным стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 5 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Алтайском крае — 4 817 случаев. В Иркутской области за день заболевание подтвердилось у 3 115 человек, в Кемеровской области коронавирус зафиксирован у 2 387 жителей региона.

В Омской области зарегистрировали 2 582 случая заражения COVID-19, в Томской области — 1 031 случай. Менее 1 тыс. заболевших за сутки выявили в Хакасии (945 случаев), Республиках Тыва (350 больных) и Алтай (191 случай).

Напомним, ранее новосибирские власти заявили о подготовке к отмене ряда ограничительных коронавирусных мер, введенных в регионе. Так, с 21 февраля школы Новосибирской области выйдут из общего карантина и вернутся в очный режим работы.

При этом в начале февраля в регионе были приняты дополнительные ограничительные меры, в числе которых — введение QR-кодов в гостиницах и приостановка проведения публичных и массовых мероприятий, кроме тех, которые проводят органы государственной власти на уличных площадках.