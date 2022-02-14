Правительство Новосибирской области одобрило новую программу антикоррупционного просвещения

Для госслужащих Новосибирской области разработана новая программа мероприятий по антикоррупционному просвещению. Документ утвердили в правительстве региона в понедельник.

На заседании правительства Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова 14 февраля утвердили программу «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2022–2024 годы».

В программу вошли мероприятия по информированию населения о положениях антикоррупционного законодательства и об ответственности за совершение правонарушений. Это в том числе совещания, семинары-практикумы и тренинги. В них примут участие госслужащие региона и работники государственных учреждений.

Как отметила на заседании начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области Елена Долгова, программа разработана в целях обеспечения реализации пункта 5 статьи 5 Закона Новосибирской области от 24.04.2010 № 486-ОЗ «О регулировании отношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области», а также для конкретизации отдельных мероприятий региональной антикоррупционной программы.

«Программа содержит перечень мероприятий, ориентированных на повышение эффективности мероприятий по антикоррупционному просвещению, в том числе повышения уровня правосознания и правовой грамотности в сфере противодействия коррупции населения, государственных гражданских служащих Новосибирской области, работников государственных учреждений региона», – рассказала Елена Долгова.

Сейчас в Новосибирской области также действует программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2021–2024 годы», утвержденная постановлением губернатора от 27 сентября 2021 года.

Напомним, в декабре в прокуратуре Новосибирской области назвали самую крупную взятку в регионе в 2021 году.