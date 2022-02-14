Экс-замглавы Дудинки предстанет перед судом в Красноярском крае

Бывшего заместителя главы Дудинки Красноярского края обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в результате действий чиновницы в городе ввели в эксплуатацию опасный для жителей мост.

Норильский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя главы Дудинки Красноярского края. Экс-чиновница обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 14 февраля.

Как установило следствие, в период с августа 2019 года по июнь 2020 года обвиняемая, исполнявшая на тот момент обязанности главы города Дудинка, заключила муниципальный контракт на капитальный ремонт моста через ручей Андадома в посёлке Волочанка, нарушив при этом нормы градостроительного законодательства.

«Исполнение данного контракта осуществлялось в отсутствие инженерных изысканий, без проведения государственной экспертизы проектной документации», — пояснили в транспортной прокуратуре.

В результате этих действий отремонтированный в 2020 году мост оказался непригодным к эксплуатации. Как отмечает «Интерфакс», объект не соответствовал проектной документации и представлял угрозу для жизни и здоровья жителей. Зная об этом, обвиняемая, по данным следствия, подписала акт выполненных работ и оплатила их в полном объёме.

Ущерб от совершённого преступления, нанесённый бюджету муниципального образования, оценен в сумму более 13 млн руб.

Уголовное дело отправлено на рассмотрение в Дудинский районный суд Красноярского края.

Напомним, в марте 2021 года в Дудинке Красноярского края вводили режим повышенной готовности из-за жалоб горожан на ввезённый уголь, который, по мнению дудинцев, портил печное оборудование и представлял опасность для жизни и здоровья.