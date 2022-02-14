Новосибирские власти готовятся к поэтапной отмене ковид-ограничений

В Новосибирской области готовятся к отмене ряда ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области со ссылкой на губернатора Андрея Травникова.

Уточняется, что глава региона поручил членам правительства Новосибирской области «подготовить предложения» о поэтапной отмене действующих коронавирусных ограничительных мер с учетом благоприятных прогнозов развития эпидемиологической ситуации. Предложения рассмотрят на заседании регионального оперштаба.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на губернатора, на сегодняшний день ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией в регионе стабильная. Наблюдается снижение темпов прироста выявляемых случаев COVID-19 у всех возрастных категорий населения.

«Очевидно, на этой неделе мы пройдем пик пятой волны. Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать. Просьба к коллегам-руководителям: исходить из этой установки, готовиться к поэтапной отмене ранее введенных ограничений», — цитирует Андрея Травникова пресс-служба облправительства.

В связи с этим в регионе принято решение о плавном выходе школ из общего карантина. С 21 февраля общеобразовательные учреждения Новосибирской области вернутся в очный режим работы.

Напомним, в феврале в Новосибирской области были введены новые ограничительные меры. В регионе приостановили проведение публичных и массовых мероприятий, кроме тех, которые проводят органы государственной власти на уличных площадках, работодатели должны перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников. Система QR-кодов распространилась на гостиничный бизнес.

Накануне в Новосибирской области выявили 5 349 случаев заражения коронавирусом. 12 февраля за день заболевание подтвердилось у 5 122 человек.