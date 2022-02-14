«Континент Сибирь» по традиции сформировал традиционный рейтинг самых крупных автодилеров округа по итогам 2021 года.

Основой для рейтинга послужили данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по объемам реализации новых автомобилей за 12 месяцев 2021 года. Дилеры были проранжированы по доле рынка в СФО, посчитанной на основе продаж новых автомобилей. В случае наличия в том или ином городе нескольких дилеров одного бренда продажи делились между ними в равной доле.

«Континент Сибирь» также оценил выручку дилеров по направлению продаж новых автомобилей на основании данных о средневзвешенной стоимости машин, предоставленных агентством «Автостат». Эта информация была использована для подсчета доли дилеров и их ранжирования по этому показателю.

Первое место в обоих рейтингах занял основанный Николаем Бяковым красноярский «Медведь Холдинг». Высокие позиции группы компаний обеспечиваются широким портфелем брендов в родном Красноярском крае (от LADA до Lexus), а также присутствием с брендом BMW в других регионах Сибири. Помимо Кузбасса, Хакасии и Новосибирской области уже в этом году к этому списку добавится Алтайский край, где «Медведь Холдинг» станет единственным дилером баварской марки.

На втором месте в обоих рейтингах располагается основанная Фанией Сапожниковой кузбасская ГК «Сибинпэкс». В 2021 году группа компаний усилила позиции в сегменте китайских брендов, в частности был открыт салон HAVAL в Кемерове, а входящая в состав ГК «Сибинпэкс» компания «Сибтрансавто» запустила CHERY в Новосибирске. В интервью «Континенту Сибирь» в конце 2021 года совладелец, коммерческий директор ГК «Сибинпэкс» Владимир Рыкунин отмечал, что в компании уже начали строительство двух новых дилерских центров в Кемерове, а также купили автосалон в Новокузнецке. «Один из них мы планируем сдать в марте-апреле 2022 года, второй — на пару месяцев позже. Речь идет о марках из нашего действующего портфеля – Audi, HAVAL и еще одном бренде, который я пока не готов публично называть», – отмечал Владимир Рыкунин.

Замыкает ТОП-3 возглавляемый Николаем Груздевым московский «Автомир». Позиции компании традиционно сильны в Новосибирске, где она по итогам года вновь заняла первое место по объемам продаж среди автодилеров.

На четвертой строчке расположилась компания «Р-Моторс Лада». Несмотря на новое название, речь идет о бывших дилерских центрах казахстанской ГК «Бипэк Авто Азия Авто», которые на фоне уголовного преследования в Казахстане основателя группы компаний Анатолия Балушкина прошли процедуру реорганизации и поменяли «прописку» на российскую. Практически все бывшие сибирские дилерские центры ГК «Бипэк Авто Азия Авто» теперь работают под брендом «Лада Центр» (ООО «Р-Моторс Лада»), но один из новосибирских дилерских центров LADA пока, как и ранее, функционирует под вывеской «Азия Авто». Тем не менее, на сайте «АвтоВАЗа» и у этого дилера, и у салонов «Р-Моторс Лада» в качестве электронной почты по-прежнему фигурируют адреса с доменом bipek.ru. Тем не менее, в рейтинге «Континент Сибирь» учитывал только дилерские центры «Р-Моторс Лада». В итоге компания на этот раз оказалась на 4-ой позиции.

На пятом месте с точки зрения объемов реализации автомобилей и на шестом с точки зрения выручки расположился краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», закрывший в 2021 году сделку по покупку омской ГК «Евразия Моторс». Ранее в интервью «Континенту Сибирь» операционный директор «КЛЮЧАВТО» Татьяна Форнасова анонсировала дальнейшие M&A-сделки и расширение присутствия компании в регионе. Поэтому позиции «КЛЮЧАВТО» в регионе вероятно в дальнейшем будут усиливаться.

Шестую строчку в «количественном» рейтинге и девятую в рейтинге по выручке заняла возглавляемая Денисом Прониным кемеровская компания «Ай-Би-Эм». В 2021 году она успешно открыла дилерский центр Skoda в Новокузнецке, тем самым восстановив присутствие чешской марки в этом городе после ухода прежнего партнера. 2022-ой год будет для компании еще более важным, так как «Ай-Би-Эм» открывает новый дилерский центр KIA и дилерский центр Jaguar Land Rover в Кемерове.

Следом в рейтинге располагается красноярская ГК «СИАЛАВТО», возглавляемая Сергеем Нощиком. В 2021 году она успешно расширила географию присутствия, выйдя с брендом Renault в Абакан.

На восьмой позиции в рейтинге по объемам реализации и на четвертом по выручке – самарская компания «ФАСТАР» Константина Стефанова. В 2021 году компания пополнила свой портфель брендами Renault, LADA, UAZ и открыла второй салон Mitsubishi. При этом, в линейке марок дилера есть также бренд Mercedes-Benz, которому, по данным АЕБ, за год удалось обогнать по продажам в Новосибирской области и Lexus, и BMW, выйдя таким образом на первое место среди премуим-брендов.

Девятую позицию в «количественном» рейтинга и восьмую в рейтинге по выручке заняла основанная Сергеем Маляновым кузбасская ГК «Картель Авто». В 2021 году она торжественно открыла салон Mitsubishi в Кемерове и дилерский центр Jeep. К слову, за неполный год работы с этим американским брендом ей удалось обогнать по продажам действующих дилерских центров Jeep в более крупных городах Сибири – Красноярске и Новосибирске.

Замыкает ТОП-10 самарский холдинг «Эксперт». Его позиции сильны в Новосибирске, где компании холдинга официально представляют в том числе такие массовые бренды, как Hyundai и KIA. В то же время «Эксперт» – один из немногих сибирских дилеров, который продолжил работу с General Motors – в Новосибирске компания до сих пор представляет Cadillac и Chevrolet. В 2021 году «Эксперт» также открыл в Новосибирске полноценный салон корейского премиум-бренда Genesis.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка, посчитанной на основе оценки продаж новых автомобилей



Дилер Доля рынка

Регионы присутствия Местонахождение головной компании Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 7,26% Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область Красноярск Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely Николай Бяков 2 «Сибинпэкс» 6,11% Кемеровская область, Новосибирская область Кемерово Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, Lifan, CHERY Фания Сапожникова 3 «Автомир» 5,25% Новосибирская область, Кемеровская область Москва Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 4 «Р-Моторс Лада» 3,86% Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область Санкт-Петербург LADA Елена Корж 5 «КЛЮЧАВТО» 3,36% Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом) Краснодар Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 6 «Ай-Би-Эм» 3,13% Кемеровская область Кемерово KIA, UAZ, Skoda Денис Пронин 7 «СИАЛАВТО» 3,11% Красноярский край, Хакасия Красноярск Renault, KIA, Changan Сергей Нощик 8 «ФАСТАР» 2,99% Новосибирская область Самара LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswgen, Mercedes-Benz Константин Стафанов 9 «Картель Авто» 2,89% Кемеровская область Кемерово Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep Сергей Малянов 10 «Эксперт» 2,6% Новосибирская область Самара KIA, Nissan, Hyundai, Genesis, Chevrolet, Cadillac Сергей Шабанов

Данные: АЕБ

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка, посчитанной на основе оценки выручки от продаж новых автомобилей

Дилер Доля рынка

Регионы присутствия Местонахождение головной компании Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 5,71% Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область Красноярск Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely Николай Бяков 2 «Сибинпэкс» 3,19% Кемеровская область, Новосибирская область Кемерово Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, Lifan, CHERY Фания Сапожникова 3 «Автомир» 3,11% Новосибирская область, Кемеровская область Москва Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 4 «ФАСТАР» 2% Новосибирская область Самара LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswgen, Mercedes-Benz Константин Стафанов 5 «Иркут БКТ» 1,96% Иркутская область Иркутск Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 6 «КЛЮЧАВТО» 1,92% Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом) Краснодар Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 7 «АЕМ Холдинг» 1,86% Алтайский край Барнаул KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen Дмитрий Борисов 8 «Картель Авто» 1,67% Кемеровская область Кемерово Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep Сергей Малянов 9 «Ай-Би-Эм» 1,6% Кемеровская область Кемерово KIA, UAZ, Skoda Денис Пронин 10 «Эксперт» 1,51% Новосибирская область Самара KIA, Nissan, Hyundai, Genesis, Chevrolet, Cadillac Сергей Шабанов

Данные: АЕБ, Автостат

«Континент Сибирь» также приводит рейтинги, в основу которых положено ранжирование дилеров по доле рынка в основном регионе присутствия в то время, как в основном рейтинге считалась доля в целом по СФО. К примеру, если дилер расположен в Новокузнецке и официально представляет несколько брендов на эксклюзивных началах, то «Континент Сибирь» суммировал данные по продажам соответствующих брендов в городе за рассматриваемый период, а потом делил полученное число на совокупный объем продаж новых автомобилей в Кемеровской области за 2021 год, получая тем самым показатель доли по региону. Аналогично формировался рейтинг по выручке от продажи новых автомобилей. Такая методология позволяет выявить лидеров среди дилеров в менее крупных городах Сибири.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия

Дилер Доля рынка

Ключевой регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 37,59% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely Николай Бяков 2 «КЛЮЧАВТО» 32,23% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 3 Автоцентр «Евразия» (ФССК) 27,79% Томская область Volkswagen Александр Криворучко 4 «Сибинпэкс» 26,13% Кемеровская область Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, Lifan, CHERY Фания Сапожникова 5 «АЕМ Холдинг» 23,56% Алтайский край KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen Дмитрий Борисов 6 «Автомир-Новосибирск» 19,45% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 7 «Иркут БКТ» 19,34% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 8 «Иркутск-АвтоВАЗ»/ «Арлан-Сибирь» 18,76% Иркутская область LADA, UAZ, Isuzu Андрей Колотенко 9 «СИАЛАВТО» 17,30% Красноярский край Renault, KIA, Changan Сергей Нощик 10 «АНТ» 16,50% Алтайский край Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda Александр Поддубный

Данные: АЕБ

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка, посчитанной на основе оценки выручки от продаж новых автомобилей в основном регионе присутствия

Дилер Доля рынка

Ключевой регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 26,58% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely Николай Бяков 2 «АЕМ Холдинг» 19,42% Алтайский край KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen Дмитрий Борисов 3 «КЛЮЧАВТО» 18,39% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 4 «Иркут БКТ» 17,39% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 5 Автоцентр «Евразия» (ФССК) 16,15% Томская область Volkswagen Александр Криворучко 6 ГК ELKE 14,83% Томская область Toyota, Lexus, Hyundai Виктор Маршев 7 «Сибинпэкс» 13,52% Кемеровская область Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, Lifan, CHERY Фания Сапожникова 8 «Автомир-Новосибирск» 11,92% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 9 «Первая Автоколонна» 10,92% Иркутская область Porsche, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Volvo, Geely, Mazda Петр Хомяков 10 «БАРС» 9,89% Омская область BMW, Hyundai, KIA Виталий Ольшанский

Данные: АЕБ, Автостат

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