В Новосибирске выставили на продажу дом усадьбы Семёна Вагина

Двухэтажный дом на пересечении улиц Коммунистической и Советской продается за 30 млн рублей.

По данным объявления, размещенного агентством LOKS, общая площадь объекта составляет 242 кв.м. (1 этаж — 120 кв.м., 2 этаж — 122 кв.м.), высота потолка — 3,2 м. Также продавец отмечает, что земельный участок площадью 390 кв.м. под зданием находится в собственности. Заявленная цена продажи — 30 млн рублей.

Здание, по информации 2ГИС, было построено в период 1900-1903 гг. «Усадьба принадлежала барнаульскому купцу 11 гильдии Семёну Яковлевичу Вагину. После его смерти в 1908 г. усадьба перешла жене В.И. Вагиной. В 1914 г. владельцем значился новониколаевский домовладелец Ф.И. Сабуров. Здание представляет историко-культурную ценность, являясь примером городского доходного дома начала ХХ в., в стилистике которого присутствуют традиции народного зодчества», – отмечается в информации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.