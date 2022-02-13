Новосибирцам порекомендовали не выходить на улицу из-за грязного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске на выходных почти достиг своего максимального значения. Опередил мегаполис по этому показателю лишь один город на территории Западной Сибири.

В воскресенье, 13 февраля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил восемь баллов из десяти. Соответствующие данные отражены в системе мониторинга сайта CityAir.

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла Ершалаим», — прокомментировали на сайте, где позже добавили, что выходить на улицу новосибирцам не рекомендуется.

Наиболее напряжённая обстановка, согласно онлайн-карте сервиса, сейчас наблюдается в районе улицы Первомайской, 224, а также в районе Немировича-Данченко, 119, Горького, 14, Сибирской, 30, Линейной, 33 и Бардина, 1.

По данным сайта, ситуация начала ухудшаться в мегаполисе ещё в пятницу. Критической отметки загрязнённость воздуха достигла на следующий день.

Более загрязнённым городом на территории Западной Сибири 13 февраля стал Новокузнецк Кемеровской области, где соответствующий показатель оставил девять баллов из десяти.

Ранее «Континент Сибирь» разбирался, почему в Новосибирске не удаётся найти источник неприятных запахов.