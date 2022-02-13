Губернатор Новосибирской области сообщил о выздоровлении после коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выйдет на работу с понедельника, 14 февраля, после самоизоляции из-за выявленной у него коронавирусной инфекции. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

О своём выздоровлении губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал в комментарии к записи на Facebook от 9 февраля, где он сообщал о положительном результате своего теста на COVID-19.

«Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу как обычно», — написал Андрей Травников вечером в субботу.

Напомним, 9 февраля Андрей Травников сообщил в социальной сети, что намерен несколько дней работать дома из-за выявленной у него коронавирусной инфекции. Глава региона отметил, что чувствует себя нормально благодаря прививке. За день до этого в пресс-службе облправительства рассказали, что у губернатора поднялась температура, в связи с чем он отправляется на самоизоляцию.

В декабре Андрей Травников рассказал журналистам, что прошёл ревакцинацию от коронавируса. Глава региона привился препаратом новосибирского ГНЦ «Вектор» «ЭпиВакКорона» в апреле 2021 года.

Ранее также сообщалось о том, что с коронавирусной инфекцией был госпитализирован председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.