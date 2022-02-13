Губернатор Кузбасса наградил юбилейной медалью заместителя полпреда СФО

Прибывший накануне в Новосибирскую область глава Кемеровской области Сергей Цивилёв вручил заместителю полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Любови Бурде медаль, выпущенную к 300-летию Кузбасса.

Губернатор Кемеровской области в ходе своего визита в Новосибирск вручил медаль «300-летие образования Кузбасса» заместителю полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Любови Бурде.

Напомним, прибыв в областной центр, глава Кемеровской области также вручил благодарность губернатора коллективу Новосибирского академического театра оперы и балета, исполнившему в память о погибших на кузбасской шахте «Листвяжная» «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди. В декабре концерт транслировался на 11 телеканалах и в 166 учреждениях культуры Кузбасса, его увидели более 5 млн человек.

Как отметил Сергей Цивилёв, исполнение композиции «отразилось в сердцах многих людей».

Отдельно глава Кузбасса наградил бывшего художественного руководителя Новосибирского оперного театра Владимира Кехмана. Ему он также вручил юбилейную медаль региона.

В новосибирской опере Сергей Цивилёв побывал на премьере балета «Тщетная предосторожность» с участием народного артиста России Николая Цискаридзе.