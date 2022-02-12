Одиннадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались одиннадцать человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались семеро мужчин в возрасте от 47 до 81 года, а также четыре женщины в возрасте от 64 до 87 лет.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 3 496 пациентов, в том числе 176 детей. В отделениях реанимации лечатся 288 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 44 пациентам.

За прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 122 человек, выздоровели 487 пациентов. Днем ранее в регионе коронавирус выявили у 4 871 человека. За все время в Новосибирской области зафиксировали 138 393 случая коронавируса, в том числе у 18 289 детей. Выписаны с выздоровлением 79 927 пациентов, умерли 4 772 жителя региона.

В Кузбассе за сутки выявили 2 301 случай заражения коронавирусом, выздоровели 516 жителей региона. От заболевания скончались девять пациентов. Медицинскую помощь в Кузбассе получают 23 308 пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии в регионе выявили 115 477 случаев коронавируса. Выздоровели 90 163 пациента, скончались 2 006 человек.

В Алтайском крае за день COVID-19 подтвердился у 4 677 человек, от заболевания умерли двадцать пациентов. В инфекционных госпиталях от заболевания лечится 2 541 человек. Тяжело переносят коронавирус 383 жителя региона, на аппаратах ИВЛ 149 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 172 918 человек, выздоровели 120 460 пациентов. Умерли 9 077 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. В Новосибирской области создана интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса и лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.