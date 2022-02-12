Дарья Мартынкина избрана исполнительным директором «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина была избрана исполнительным директором Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ».

Общее собрание НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» выбрало нового исполнительного директора. Им стала директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», советник члена правления, первого вице-президента АО «ХК «Сибцем» Геннадия Рассказова Дарья Мартынкина.

«Основная задача Союза – создание условий для развития цементной отрасли, – рассказала нашему изданию Дарья Мартынкина, комментируя свое избрание, – от которой сегодня во многом зависит реализация национальных проектов в части строительства жилья, дорог и объектов инфраструктуры. Цемент является базовым строительным материалом, без которого не обходится ни одна стройка. Поэтому развитие цементной отрасли должно быть в приоритете, тем более, что многие предприятия цементной промышленности отнесены к системообразующим для Российской Федерации и отдельных регионов, в некоторых поселках и городах цемзаводы являются градообразующими либо бюджетообразующими».

Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» учреждён в 2002 году, является единой площадкой для выработки консолидированной позиции по вопросам промышленности строительных материалов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В составе Союза ведущие производители строительных материалов государств-членов ЕАЭС, научно-исследовательские, проектные и консалтинговые организации, отраслевые информационные издания, а также предприятия в области машиностроения для цементной промышленности. Доля производства членов Союза на рынке ЕАЭС составляет 80 %.

Как подчеркнула исполнительный директор Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», сегодня цементники страны могут в полной мере обеспечивать потребителей высококачественной продукцией, увеличивать объёмы отгрузок по требованию растущего рынка. «Важно продолжать реализацию программ по модернизации производств, повышению уровня их экологической безопасности, внедрению современных технологий. Актуальными для Союза останутся и такие вопросы, как противодействие распространению фальсифицированного цемента и бетона, совершенствование схем доставки по железной дороге, продвижение дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий, значительно превосходящих по многим характеристикам асфальтобетонные», – отметила Дарья Мартынкина.

Дарья Мартынкина – кандидат филологических наук, окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (специальность «журналистика») и Московскую государственную юридическую академию (специальность «юриспруденция»). Также Дарья – автор «Континента Сибирь» и известный в Новосибирске ресторанный критик.