Потепление до -2 градусов прогнозируют синоптики в Новосибирской области

В Новосибирской области мороз сменится теплой погодой. Днем 15 февраля столбик термометра поднимется до -2 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь с 12 на 13 февраля в Новосибирской области температура воздуха составит -18…-23, местами ожидается похолодание до -30 градусов. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по юго-западу местами небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется до отметки -7…-12 градусов, небольшой снег. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду.

Ночная температура воздуха 14 февраля составит -11…-16 градусов. По данным синоптиков, местами температура воздуха опустится до -23 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-8, местами до -13 градусов. Ветер южный, 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду. В отдельных районах будет идти небольшой снег, на дорогах гололедица.

В ночь с 14 на 15 февраля в Новосибирской области столбик термометра упадет до -18…-23, местами до -8…-13 градусов, дневная температура воздуха составит -10…-15, местами ожидается потепление до -2…-7 градусов. В дневное время в регионе будет идти небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду.

По данным сервиса Gismeteo, ночью 16 февраля в Новосибирске температура воздуха составит -14 градусов, днем воздух прогреется до -9, ожидается небольшой снег.

Отметим, в Новосибирске объявлен режим «черного неба». На территории города сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о 35-градусных морозах на юге Западной и Средней Сибири. Аномальное похолодание связано с развитием Сибирского антициклона.