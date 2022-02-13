Как стало известно «Континенту Сибирь», в новом торговом центре «Квадрат» на улице Кропоткина в феврале будет запущено новое кафе. Речь идет о совместном проекте основателя сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антона Горестова и основателей итальянской траттории «Тесту Место», гастробара Poke Top, кулинарной школы «Кухня за Кулисами» Яны Фоминой и Анастасии Спириной.



Новое кафе будет находится в фасадной части торгового центра «Квадрат» на Кропоткина и предусматривает наличие на площадке сразу двух брендов – PRIMETIME COFFEE и «Тесту Место Римское бистро». «Антон Горестов (основатель PRIMETIME COFFEE) силен в сегменте кофе, мы – в пицце, поэтому мы решили объединить наши усилия и создать новый формат. Это интереснее и перспективнее, чем размещать две отдельно стоящие точки. Благодаря нашему сотрудничеству мы будем эффективно дополнять друг друга и тем самым будем интересными нашим гостям в этой локации», – отметила «Континенту Сибирь» Яна Фомина.

По ее словам кафе будет преимущественно ориентировано на формат to go, но тем не менее предусмотрены посадочные места на 12-15 человек. Формат заведения предусматривает возможность легкого перекуса. Гостям будет доступен кофе, безалкогольные напитки, легкие сэндвичи, каши, сырники — то, что можно съесть в кафе или забрать с собой. С учетом того, что заведение будет работать с 7:30 утра, гости смогут позавтракать в нем, либо взять те или иные закуски с собой на работу. Однако основной отличительной особенностью заведения с точки зрения меню будет римская пицца, которой не было в действующей итальянской траттории «Тесту Место».

«Мы будем готовить в новом кафе римскую пиццу, которую можно съесть либо в самом заведении, либо взять с собой, либо заказать доставку. Также будут доступны полуфабрикаты для самостоятельного приготовления римской пиццы, которые можно купить на месте, либо заказать доставку. Это очень удобно. Гость может приобрести полуфабрикат, и достаточно будет 5-6 минут, чтобы пицца была готова», – рассказала «Континенту Сибирь» Яна Фомина.

Летом у гостей кафе будет также возможность перекусить на открытом воздухе. «Столики можно будет вынести на террасу возле торгового центра, которая к началу сезона будет благоустроена – появятся искусственные деревья, лавочки, специальная подсветка, и.т.д.», – отметила «Континенту Сибирь» основатель агентства LOKS (занимается подбором арендаторов для ТЦ «Квадрат») Анна Осколкова. Открытие кафе, по данным LOKS, запланировано на 23-25 февраля.

Как ранее писал «Континент Сибирь», торговый центр «Квадрат» расположен на улице Кропоткина. Ранее на этом месте располагался автосалон Vip-Service. Новый собственник объекта провел комплексный редевелопмент площадки и открыл на ее базе торговый центр. Якорным арендатором является федеральная сеть «Лента». Торжественное открытие ТЦ «Квадрат», по словам Анны Осколковой, намечено на 26 февраля. К нему будет приурочена праздничная программа с приглашённым ведущим, диджеем, напитками для гостей, а также различными конкурсами.