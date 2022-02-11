В Новосибирской области разрешили не соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 60 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию в последние шесть месяцев.

Соответствующий документ, вносящий изменения в постановление губернатора Новосибирской области № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», опубликован на сайте правительства региона.

Документ предписывает соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 60 лет. Ограничение не распространяется на тех, кто прошел курс вакцинации против коронавируса или перенес заболевание в последние шесть месяцев.

Кроме того, постановление предписывает невакцинированным гражданам ограничить посещение мест массового скопления людей и участие в массовых мероприятиях.

«Норма о самоизоляции граждан старше 60 лет в связи с ограничительными мерами противодействия коронавирусу действовала в Новосибирской области и ранее, с ноября 2021 года. При этом ранее, с марта 2020 года, она касалась граждан старше 65 лет» — уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сообщается, что постановление дополнено исключением соблюдения режима самоизоляции для тех лиц, кто перенес заболевание COVID-19 в последние полгода.

Напомним, в начале февраля в Новосибирской области введены дополнительные ограничительные коронавирусные меры. В регионе приостановили проведение публичных и массовых мероприятий, кроме тех, которые проводят органы государственной власти на уличных площадках, а также ввели систему QR-кодов в гостиницах. Кроме того, работодатели должны перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников.

Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация. «Континент Сибирь» опубликовал список пунктов вакцинации против коронавируса Новосибирска. Поставить прививку могут как взрослые, так и дети.