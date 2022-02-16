Научный руководитель Института лазерной физики СО РАН стал фигурантом дела о мошенничестве

Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении научного руководителя Института лазерной физики СО РАН (ИЛФ СО РАН), академика РАН Сергея Багаева.

По данным источников «Континента Сибирь», Сергея Багаева подозревают в хищении 2 млн рублей средств ИЛФ СО РАН. Уголовное дело связано с оперативно-следственными действиями, которые проводились в институте в середине октября прошлого года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении директора учреждения Алексея Тайченачева.

Напомним, как ранее сообщали источники издания, в 2017 году руководитель Института лазерной физики СО РАН по просьбе научного руководителя организации Сергея Багаева неправомерно заключил договор между институтом и Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ») на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Стоимость таких работ составила 2 млн рублей. Гендиректором организации является Сергей Багаев.

При этом Тайченачев знал, что МНТА «СЛЦ» не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору, в связи с чем выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН. Его действия повлекли нарушение интересов института в виде недополучения средств в размере 2 млн рублей, после чего в отношении последнего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщают источники «Континента Сибирь», в действиях Сергея Багаева был обнаружен состав преступления. По их данным, научный руководитель института злоупотребил доверием Тайченачева и убедил последнего подписать мнимый договор между организациями на выполнение работ. Таким образом он похитил те самые 2 млн рублей средств института, распорядившись ими по своему усмотрению.

В отношении Сергея Багаева заведено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Дело возбуждено 14 февраля 2022 года.

Напомним, в конце января Алексей Тайченачев стал фигурантом нового уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Его заподозрили в незаконной выплате дополнительных денежных средств в размере более 400 тыс. рублей Сергею Багаеву.